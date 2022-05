Následné čtvrtfinálové vyřazení bylo blamáží. Valerij Bragin dostal padáka.

A i tak měl trenér doma co vysvětlovat: pyšný národ totiž v Rize přišel o výsostné hokejové postavení. V historické medailové bilanci se na čelo vyšvihla Kanada. Rusové (vždy se počítaly i jejich výsledky z dob Sovětského svazu) už nejsou nejlepší.

Obavy z ruské agrese. Šampionát by se nemusel dohrát, varuje švédský útočník

Letos měla přijít odveta. Nepřijde. Rusové poprvé od roku 1954 na MS chybí.

Soupeři jsou za to rádi, naprostá většina fanoušků také. Trochu jiná situace ale zavládla u sázkových kanceláří. Jejich experti museli vzhledem k neúčasti ambiciózního celku měnit kurzy a vůbec svůj pohled na turnaj.

"Rusové by byli mezi favority, viděl bych to na úrovni Kanady," uvedl za Tipsport hokejový bookmaker Miroslav Hora. Podobný názor sdílí Karel Brettschneider, jeho kolega z Chance. "Odhadl bych to na kurz kolem 3,5:1 - 4:1," konstatoval.

Nezáleželo by přitom ani tolik na soupisce a počtu hvězd z NHL, popřípadě KHL.

"Oni vždy berou šampionát velmi prestižně. V kontextu toho by dost možná byli i největším favoritem mistrovství, což by citelně zvýšilo kurzy všech ostatních týmů. Rusko bychom měli přibližně 4,15:1, Česko by spadlo možná k 8:1," dodal za Fortunu její mluvčí Petr Šrain.

Z toho vyplývá logický závěr: šanci na titul mají ostatní týmy vyšší. A trefit nového šampiona je o něco snazší i pro sázkaře.

Srovnání aktuálních kurzů na vítěze turnaje:



Kanada … 3,7:1 (Fortuna) x 3,9:1 (Tipsport)

Finsko … 4,2:1 (Fortuna) x 4,3:1 (Tipsport)

Švédsko … 5,5:1 (Fortuna) x 5,8:1 (Tipsport)

Česko … 6,5:1 (Fortuna) x 5,8:1 (Tipsport)

USA … 8,5:1 (Fortuna) x 9,5:1 (Tipsport)

Švýcarsko … 13:1 (Fortuna) x 12:1 (Tipsport)

Slovensko … 23:1 (Fortuna) x 24:1 (Tipsport)



Pozn.: kurzy byly platné k 13. květnu 12:00.