1) Kanada

Hokejisté Kanady se radují z postupu do mistrovství světa.Zdroj: ČTK/AP/Petr David Josek

Obhájci zlata se po loňské nezapomenutelné jízdě Rigou vrací na scénu opět s velice zajímavým kádrem, který se rozhodně nevyplatí podceňovat. Trenérské žezlo přebírá po Gerardu Gallantovi, jenž nyní slouží na lavičce Rangers v play-off, další uznávaný kouč Claude Julien a ten do Finska přiváží mladý výběr složený z toho nejlepšího, co bylo za velkou louží k mání.

Mezi největší hvězdy Kanady bude bez debat patřit kanonýr Winnipegu Pierre-Luc Dubois, jenž si v letošním ročníku NHL vystřílel 60 kanadských bodů. S ním bude trápit obranné řady soupeřů další šikovný útočník Matthew Barzal, pro změnu klenot newyorských Islanders. Trenér Julien ani na mladé diamanty, šaty s javorovým listem na hrudi letos oblečou jednadvacetiletý talent Buffala Dylan Cozens, pětka loňského draftu Kent či nejmladší výraz Pavla Zachy Dawson Mercer.

Ani v obraně však Kanaďané nebudou příliš stát. Pozici obránce číslo jedna zaujme lídra obranných řad Ottawy Thomas Chabot, zkušenost a přehled dodá i Letec z Philadelphie Trevis Sanheim s nejproduktivnějším obráncem New Jersey Damonem Seversonem. Jestli ale existuje místo, kde budou obhájci titulu skutečně zranitelní, tak právě v brankovišti. Dva náhradníci z NHL a jednička letošních her v Pekingu Matt Tomkins rozhodně neprůstřelní nebudou. Tým na obhajobu medaile to jednoznačně je.