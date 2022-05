Historická blamáž. Čeští hokejisté podlehli Rakousku po nájezdech

Poprvé v historii prohráli čeští hokejisté na mistrovství světa s Rakouskem. Stalo se tak poté, co dnes v Tampere nezvládli nájezdy. Ještě v době Československa národní tým prohrál s Rakušany naposledy 17. března 1932 na mistrovství Evropy v Berlíně (0:3). Pod historickou porážkou bude podepsaný finský kouč Kari Jalonen, který přitom přišel pomoci vrátit český hokej na výsluní. Po dobrých výsledcích v přípravě mužstvo zatím na šampionátu nepřesvědčilo herně ani výsledkově. Jalonen přesto věří, že i bod z duelu proti Rakušanům může mít nakonec svou cenu.

Vyrovnávací gól nás ranil

"Hráči i my všichni jsme samozřejmě hrozně zklamaní z výsledku, to není žádné tajemství. Je tu však jedna věc, které nerozumím. A tou jsou naše první třetiny. Jako bychom se nedokázali dostat správně do zápasu od začátku," přemítal Jalonen v úvodu rozhovoru s novináři.

Přes vlažný nástup do utkání bylo ale nakonec úvodní dějství pro české hokejisty vítězné, když v končící 18. minutě otevřel skóre Roman Červenka. Tým však vedoucí gól neprobudil, v podobně letargickém výkonu pokračoval a další zásahy, které by ho dostaly do pohody, nepřidal. V čase 59:22 tak přišel trest v podobě vyrovnání důrazného Briana Leblera.

"Druhá třetina byla ale přece jen lepší, třetí byla dobrá. Góly jsme ale dát nedokázali. A když své šance nevyužijete, takovéhle věci se pak na konci stávají. Ten gól nás samozřejmě ranil… Snažím se být pozitivní, máme jeden bod. Budu doufat, že i ten jeden bod nám třeba nakonec pomůže do první čtyřky ve skupině," prohlásil Jalonen.

S přístupem hráčů problém nemá. "Nemyslím si, že je to o tom, že všichni hráči musí pracovat tvrději. Všichni na ledě nechávají všechno. Jsme jeden tým, který vyhrává i prohrává společně. To je hlavní věc, které všichni rozumíme. Měli jsme čtrnáct super šancí. Když z nich dáme jen jeden gól, nevyhrajeme. To je největší důvod dnešní porážky. Když máte čtrnáct super šancí, tak si myslím, že je to dost na to, abyste zápas vyhráli," uvedl Jalonen.

Zvedat hlas Jalonen nehodlá

Zatímco v přípravě tým zaujal nejen dvěma vítěznými turnaji Euro Hockey Tour po sobě, ale i předvedenou hrou, na druhém vrcholu sezony postrádá zatím nejen výsledky, ale i lepší výkony. Vysvětlení je podle uznávaného kouče jednoduché. "Švédské hry jsou Švédské hry, tohle je mistrovství světa. Úroveň je tu mnohem výš. Nemůžeme se dívat zpátky, týmy jsou totálně odlišné. My jsme zklamaní, tenhle výsledek musíme nechat za sebou a jít dál," řekl Jalonen.

Odmítl, že by nastal čas, kdy je zapotřebí zvednout hlas. "V žádném případě. Já tohle nedělám. Nevěřím, že je to cesta, že řvaní někoho posune. Tohle je úplně jiná cesta, než jakou já chci trénovat a vést tým," vysvětlil svůj postoj.

Národní tým dnes prožil celkově hektický den. Řešil se příjezd posil Davida Pastrňáka s Davidem Kämpfem, ale i náhlý odjezd Dominika Simona. "Nebyla to nejlepší situace pro tým. Jsme tu ale proto, abychom hráli hokej. Toho bychom se měli držet. Pastrňák a Kämpf jsou velmi dobří hráči a pomůžou nám. Tohle je ale tým. Musíme jim najít místo," řekl Jalonen.

Začlenění posledních posil si však chce v klidu vyhodnotit. "Krejčího lajna opět pracovala dobře. Musíme si to zanalyzovat a rozebrat. Jaký měla přínos Hertlova lajna a tak dále," konstatoval Jalonen, jenž se vyjádřil i ke zdravotnímu stavu brankáře Lukáše Dostála, jenž odchytal první duel v Tampere proti Velké Británii. "Má menší zranění, stále platí, že zůstává s týmem, ale hrát nemůže."