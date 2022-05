Faktem ale zůstává, že zatímco vítězní Finové dnes zkříží hokejky s Kanadou, Češi vyzvou Němce. Při vší úctě k teutonské bojovnosti, pro šance národního týmu na vysněnou medaili je to určitě plus. A to i přes nutnost cestovat ke klíčovému zápasu turnaje do Helsinek (jde o necelých 180 kilometrů, tedy nějaké dvě hodinkyv autobuse).

„Prostě sbalíme věci, jako bychom jeli na venkovní zápas,“ okomentoval brankář Marek Langhamer přesun do hlavního města. Už v 15.20 tam na český výběr čeká lítý duel s Němci, kteří ve skupině A skončili druzí za skvěle hrajícími Švýcary. S těmi padli po nájezdech, hned na úvod šampionátu ještě nestačili na Kanadu. Proti ostatním soupeřům – včetně Slováků – uspěli.

„Hrají hodně fyzický hokej, mají tam pár top hráčů včetně brankáře Philippa Grubauera,“ zmínil útočník Tomáš Hertl známého německého gólmana s bohatými zkušenostmi z NHL. „Mají velké hráče, bude hodně soubojů. Taky se jim daří v přesilovkách,“ podotkl trenér Jalonen.

Čeští hokejisté se od rozpadu federace utkali s Němci ve čtvrtfinále MS dvakrát: v roce 1996 při cestě za vídeňským zlatem a pak v roce 2019 v Bratislavě. Pokaždé přesvědčivě vyhráli.

Podcenit soupeře by však byl osudový omyl: německý hokej se v uplynulé dekádě výrazně zvedl, ostatně loni v Rize byl jen krůček od finále. „Věřím, že když budeme hrát to, co jsme předvedli v těch lepších zápasech, zvládneme to. Musíme na ně od začátku vletět a nečekat na to, co udělají,“ řekl Hertl.

On a jeho parťáci hlavně potřebují zabrat v ofenzivě. V posledních dvou zápasech ve skupině totiž Češi vstřelil jeden jediný gól, a i když obrana fungovala solidně, jen defenzivní val mužstvo do semifinále nepošťouchne.„Věříme systému, který jsme celou dobu pilovali právě pro tento moment,“ hlásí Jalonen. „Není na co se šetřit, každý se musí vydat ze všech sil,“ burcuje Hertl. Zápas, který dělí účastníky MS na úspěšné a neúspěšné, je tu.

Budou se Češi vítězně vracet do Tampere?