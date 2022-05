„Chytá fantasticky, klobouk dolů před ním, přitom v Kometě to od něj bylo nahoru dolů. Asi mu prospělo, že dodělal vysokou školu a zamířil do Ameriky. Skutečně působí velmi klidným dojmem,“ ocenil výkony exbrněnského brankáře legendární obránce Komety Jaromír Meixner.

Zamlouvá se mu i představení dalších bývalých brněnských hokejistů Michala Kempného s Hynkem Zohornou v českém národním týmu. „Kempas hraje dobře a nedělá chyby na to, že si v letošní sezoně moc nezahrál. Hynek se projevuje tradičně jako výborný bruslař. Umí vybojovat puky a taky dát góly,“ povídal bývalý reprezentační bek s přezdívkou Eiffel.

Pochvalu má i pro budoucí pilíř obrany Komety Tomáše Kundrátka. „Je to hráč, který umí podpořit útok a založit akci, z tohoto pohledu vypadá dobře,“ zmínila brněnská legenda.

Pro jiného hráče Komety Petra Holíka šampionát skončil hořce. Podobně jako před pěti lety v Paříži na mistrovství odcestoval, ale v jeho průběhu se sbalil a odletěl domů, aniž by odehrál jediný zápas. „Trochu mě překvapilo, že ho nominovali. I když přípravu měl dobrou. Po příletu hráčů z NHL na něj nezbylo místo, ale zase si říkám, že by mohl být platný jako centr druhé přesilovky. Tohle je jeho a hodil by se,“ zamyslel se Meixner.

Letos bude medaile, věří Martin Zaťovič

K výkonům národního týmu na šampionátu má výhrady. „Občas to bylo takové rozpačité. Čtvrtfinále jsme zvládli perfektně, ale je varující, že jsme všechny góly dali v přesilovkách. Ve hře pět na pět nic. Je tam iks hráčů nulových, ještě nemají ani bod,“ upozornil Meixner.

Kabinou české reprezentace v prvním týdnu šampionátu otřásl fyzický střet elitního obránce Filipa Hronka s útočníkem Dominikem Simonem, jenž národní tým po incidentu opustil. „V naší době jsme se rvali na tréninku, ale nikdy v kabině. Na ledě jsme měli hru o pětikorunu a to byly památné bitvy. Dodnes vzpomínáme jako na humoresku, když se do sebe chtěli pustit Karel Skopal, který měl metr dvacet a Laďa Olejník s dvěma metry. Zastavil to trenér Laďa Bouzek,“ smál se účastník světových šampionátů v letech 1965 a 1966.

Na letošním mistrovství světa proti české reprezentaci stojí v semifinále obávaný soupeř. S Kanadou národní tým vyhrál jedinou z posledních devíti partií. „Její tým se sice skládá stylem, že na náměstí ve městě bubnují a řvou, ať se přihlásí, kdo má zájem jet a ten se tam dostane, nicméně jde o nepříjemného soupeře. Porazit se dá,“ přemítal Meixner.

V souboji s Kanadou věří národnímu týmu legendární brněnský útočník Richard Farda. „Tipnu, že vyhrajeme, ale musíme zahrát celý zápas a vyvarovat se hluchých míst,“ uvedl Farda.

Statistiky českých hráčů

spojených s Kometou na MS

Michal Kempný: 6 zápasů, 0 bodů, statistika +/-: 0

Tomáš Kundrátek: 8 zápasů: 3 body (1+2), + 1

Hynek Zohorna: 8 zápasů: 3 body (1+2), + 1

Karel Vejmelka: 6 zápasů, 93,4 % úspěšných zásahů, 1,44 inkasovaných branek na zápas

Marek Langhamer: 2 zápasy, 88,6 %, 2, 79 ink. branek na zápas

Lukáš Dostál: 1 zápas, 94,4 %, 1,00 ink. branek