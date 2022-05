Cesta za zlatým snem začíná. Finský kouč Jalonen zažehl v Češích oheň

„Je to hodně špatné, na ztráty puku jako dělané. Blbě se tu nahrává, puk se vám neustále vrtí a poskakuje. Není to jednoduché, ale na druhou stranu je to pro všechny stejné,“ povzdechl kapitán národního týmu Roman Červenka.

Cesta na trénink výtahem nebo po schodech

O moc lepší to pak není ani v tréninkové hale, umístěné navíc až v suterénu půvabné Nokia Areny. A už jen samotná cesta do útrob stadionu budí neuvěřitelné rozpaky. Hráči musí po opuštění kabiny, v případě takové Británie spíše bílé krabice či buňky, natáhnout návleky na brusle, vydat se směrem k výtahu a nechat se svézt takříkajíc „z jedničky do nuly“.

A komu se zrovna nechce čekat, může pro rychlejší dopravu využít schodiště. Tak či onak, tady se o luxusu úplně mluvit nedá. Pro novináře a zástupce médií už vůbec ne. Chtěli byste nakouknout pod pokličku tréninků reprezentací? Máte smůlu. Do suterénu máte dveře zavřené.

Dvě cigarety denně. Příběh slávy a pádu britského hokeje

Jaký má tohle prazvláštní rozhodnutí důvod? Údajně jde o symbolické opatření proti covidu. Přitom na žádné další bezpečnostní kroky proti pandemii tady ve Finsku nenarazíte. Vyjma respirátoru, který si pro dobrý pocit organizátorů musíte nasadit v případě, že přijdete do kontaktu s hráči.

Ale jinak nic. Ve srovnání s loňským šampionátem, kdy se týmy uzavíraly do bublin, hráči byli v plné izolaci a tribuny stadionů doslova zely prázdnotou, je pořád toto místy podivné skandinávské dobrodružství hotovou procházkou růžovým sadem.

S Brity už se hokejisté potkali ve výtahu

A jaký byl první den ve zcela nové Nokia Areně? Jedním slovem rock’n’roll. Avšak místy i pořádný zmatek. Okolo haly se potulovaly skupinky dělníků se žlutými vestičkami, kteří zrovna pracovali na posledních dodělávkách, fronty fanoušků se zase táhly stovky metrů mezi další budovy finské metropole.

Nečekané peripetie pak museli řešit i televizní komentátoři České televize, ti pro změnu šlapali dovnitř arény po stavebním lešení. „Pokud je zavřený vchod ve sklepě Nokia Areny, není jiné varianty. Dneska bylo už otevřeno, tak jsem si to dal tréninkově sám,“ odlehčil situaci na Twitteru Robert Záruba.

Tohle lešení se 7 žebříkovymi diagonálami musíme sdolat od buňky do haly, pokud je zavřený takový nenápadný vchod ve sklepě Nokia areny. Včera kameraman Pavel Krizek po tom lešení táhl stativ, kameru a další propriety. Dneska bylo otevřeno, takže jsem si to dal tréninkové sám. pic.twitter.com/OiZNpA3Q0k — Robert Záruba (@robertzaruba) May 12, 2022

Hokejový svátek na severu Evropy odstartoval pátečním vítězstvím domácího Finska, podobný scénář by se dnes odpoledne rozhodně zamlouval i hrstce přítomných českých příznivců. V cestě stojí Britové, s nimiž se naši hokejisté potkali už několikrát. Nejen v minulosti na ledě, ale i nyní v Tampere při střídaní posádky výtahu mířícího do podzemí na tréninkovou jednotku.

Bez novinářů, bez televize. Závěrečná příprava národního týmu na start turnaje probíhala tak trochu inkognito. A věřme, že mnohem lépe než v případě některých kroků z repertoáru finských organizátorů.