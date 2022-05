ON-LINE: Pastrňák poprvé v akci. Češi proti Lotyšsku předvedli bleskový nástup

Čeští hokejisté nastoupili ve svém čtvrtém utkání na mistrovství světa proti Lotyšsku. Po dvou porážkách se reprezentanti dostali do situace, kdy si nemohou dovolit zaváhat. Další ztráta by je mohla připravit o postup do čtvrtfinále. A tomu taky odpovídá nasazení. Češi na houževnatého soupeře vlétli a rychle nasázeli tři góly. Duel můžete sledovat v on-line reportáži.

České hokejisty čeká v dalším utkání na mistrovství světa Lotyšsko. | Foto: ČTK/Michal Kamaryt