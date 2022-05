Jalonen? Trochu na něj žárlím, je to ale super chlap, přiznal Pešán

Vzájemná nevraživost? Ne, to mezi Filipem Pešánem a Kari Jalonenem nehledejte. Finský trenér české reprezentace patří k těm nejklidnějším v historii českého hokeje, možná i zásluhou jeho tradičního získalo Česko v Tampere bronzové medaile a ukončilo desetiletý medailový půst.

KOMENTÁŘ: Tak je tedy bronz českých hokejistů úspěch, nebo ne?

„Jestli na něj trošku nežárlím? Žárlím,“ řekl Pešán s úsměvem v rozhovoru pro Rádio Impuls. „Samozřejmě to ale klukům moc přeju, protože kromě trenérů, kteří byli odvolaní, tam zůstal zbytek realizačního týmu. Maséři, kustodi, vynikající lidi. I hráčům to samozřejmě přeju. Kari Jalonen byl jeden z mála kolegů, kteří mi přáli k novému angažmá, takže i on je super člověk,“ ocenil Jalonena Pešán.

Konec medailového prokletí?

Česko se na mistrovství světa prezentovalo zodpovědným hokejem, ve kterém byl znatelně vidět finský rukopis. Celkové výkony mužstva výrazně pozvedl příjezd Davida Pastrňáka, který v kombinaci s Davidem Krejčím a kapitánem Romanem Červenkou táhli český tým za vysněnou medailí.

„Jednoznačně. Tým začal hrát pod Karim trošku defenzivněji. Samozřejmě ale příjezd Davida Pastrňáka úplně otočil tým o 180 stupňů,“ přikývl Pešán.

Doufám, že jsme dali dětem motivaci, říká po bronzovém úspěchu Krejčí

Může zisk bronzové medaile nakopnout český tým k lepším zítřkům? I z reakcí hráčů po utkání s USA bylo vidět, jak moc pro ně bronzová medaile znamená a může být motivací do dalších šampionátů.

„Jak už jsem řekl, bylo strašně důležité, že na mistrovství přijel David Pastrňák. Myslím si, že to rozhodlo. Nejsem schopen říct, jestli nás čekají lepší časy, ale určitě je to dobrý záblesk,“ potvrdil Pešán.