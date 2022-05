Pešán ven! Měl Krejčí vsazeno? Fanoušci se baví potupnou porážkou s Rakušany

„Před turnajem to byla hlavně mediální masáž, protože jsme měli dobré výsledky a hráli jsme slušně. Já sám ale atmosféru brzdil,“ otočil Pešán. Ambiciózní kouč pak reprezentaci dovedl k historickému propadáku na olympiádě v Pekingu a ve funkci skončil.

Jeho neslavná éra na nejprestižnějším trenérském postu tak působí jako varovné memento: trenér, dlouhá léta (právem) obdivovaný za špičkovou práci v Liberci a zavádění moderních trendů, se loučil v bouři posměchu a kritiky. Pešán dnes stále zastává funkci svazového šéftrenéra, smlouvu má (zatím) do konce května. Dvě velké reprezentační ostudy mu už ale nikdo neodpáře.

Nepravděpodobný návrat

Sestup Česka do nižší divize, výpadek elektřiny v hale během zápasu národního týmu, odvolání trenéra Kariho Jalonena z funkce přímo během turnaje. I na to všechno se před letošním mistrovstvím světa v hokeji dalo vsadit u sázkové kanceláře Fortuna. Jedna z nejbizarnějších nabídek se však týká Jalonenova předchůdce Filipa Pešána: na jeho návrat do funkce reprezentačního kouče během šampionátu je vypsán bohatýrský kurz 555:1.