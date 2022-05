Křivda? Logické rozhodnutí? Jalonen byl při vysvětlování svého verdiktu otevřený. „Bylo to těžké rozhodnutí. Spartu jsem často sledoval, Chlapík v extralize dominoval, pomohl týmu do finále. Nakonec ale rozhodlo to, že jsme ho neviděli mezi hráči na přesilovku. To bylo klíčové,“ řekl finský trenér.