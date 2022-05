Vlažný rozjezd, pak pohodová výhra. Češi na úvod MS porazili Británii

A nebýt nakopávající injekce z hole těch, od kterých se bodové příspěvky na závěrečném turnaji příliš neočekávají, mohlo být na lavičce pod dohledem finského kouče Jalonena hodně dusno. Pětibrankovou smršť totiž odstartoval mladičký Matěj Blümel s karlovarským bojovníkem Jakubem Flekem.

Zejména od zámořských hvězd se čekalo rozhodně více. Zkušený zadák Filip Hronek často bruslil na hraně velkého nebezpečí, spousta tutových příležitostí zase skončila na hokejce nešťastného střelce Jakuba Vrány. Ani Tomáš Hertl s Dominikem Simonem nesehráli v Nokia Areně svá typická představení.

Zbytečná nervozita, za to skvělý Dostál v brance

O gólové šance nouze nebyla, chyběla ale (opět) přesnější koncovka. V posledních letech pomalu zarytý nelichotivý stereotyp českých reprezentantů. Chyby při zakládání útočných výpadů, chyby rovněž v obranné činnosti. A místy možná zbytečná nervozita. Suma sumárum, tohle na příštího soupeře jednoduše nebude stačit.

Kluky svazovala nervozita, přiznal Jalonen. V kabině nechtěl kazit vítězný pocit

Těšit tak mohl kromě skvělých výkonů chlapců z tuzemské nejvyšší soutěže alespoň výkon mladého brankáře Lukáše Dostála, jenž lapil sedmnáct britských pokusů a v mnoha situacích vytahoval národní tým z pořádné bažiny. Ukázal, že sázka na jeho jméno nebyla žádným skokem do prázdna.

Ale pryč s přílišnou kritikou. Na úvod turnaje se nakonec počítá jakékoliv vítězství, bez ohledu na to, jestli zrovna nasázíte soupeři deset branek, nebo si k prvnímu tříbodovému zisku dokráčíte po poněkud trnitější cestě. A to výběr finského stratéga ve finále splnil. I navzdory četným šrámům.

VÍTĚZSTVÍ! ??

První zápas jsme zvládli a vstup do turnaje máme úspěšně za sebou ? Proti @TeamGBicehockey sice v první třetině nepadl ani gól, nakonec ale vítězíme rozdílem čtyř branek. Děkujeme za podporu! ??#mshokej #narodnitym #jakolev #IIHFWorlds pic.twitter.com/2sE0J67sCb — Hokejový nároďák (@narodnitym) May 14, 2022

Ani Švédové na úvod turnaje příliš neoslnili

Už v neděli večer ale prověří národní tým úplně jiný soupeř, tradiční skandinávský rival nesoucí hrdý přídomek „Tre Kronor“. Švédsko, se kterým česká reprezentace sehraje v Tampere již šestadvacáté vzájemné utkání v historii světových šampionátů, bude pro partu okolo kapitána Červenky o mnoho tvrdším oříškem.

A to ve všech ohledech. Trenér Johan Garpenlöv se ve finské metropoli může pyšnit nejen zkušenou obranou kolem zámořských posil Olivera Ekmana-Larssona s mladou nadějí Rasmusem Dahlinem, ale také ofenzivním komandem, jenž potrápí naše borce rozhodně více než britští válečníci.

Ani ze strany severského giganta to však na úvod turnaje nebylo žádné galapředstavení. Švédové přetlačili v sobotu po poledni slaboučké Rakousko 3:1, jejich místy až odevzdaný výkon nicméně příliš nenadchl. A jen potvrdil fakt, že po prvním utkání se žádní zajíci nesčítají.

Jakub Flek (vlevo) slaví s Jiřím Smejkalem svůj gól proti Švédsku, který rozhodl loňskou bitvu v základní skupině.Zdroj: ČTK

Po nedělním utkání už ale možná o něco chytřejší přeci jen budeme. Půjde o první skutečně ostrou prověrku pro trenéra Jalonena, případné vítězství navíc dodá do jednoho či druhého tábora potřebnou pozitivní energii do dalších zápasů. Stačí si jen vzpomenout na loňské střetnutí se Švédy, které nastartovalo do té doby trápící se kabinu Filipa Pešána.

Bude to zkrátka boj. Tvrdý a náročný boj do neprostupné švédské pevnosti, který bude vyžadovat pořádnou dávku trpělivosti. Ostatně jako každý jiný duel proti urputným Seveřanům. Ale český tým už v přípravě ukázal, že recept na švédské hokejisty rozhodně v šuplíku schované má. Jen bude potřeba malinko sešlápnout plyn.

Zvládne finský stratég na české střídačce naordinovat další účinný lék proti skandinávské baště? Utkání proti Švédsku startuje v malebné Nokia Areně od 19:20.