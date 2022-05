Zákaz startu národních týmů Ruska a Běloruska na mistrovství světa považuji za naprosto správný a schvaluji ho. Kdybychom je nechali hrát, otočili bychom se zády k válce, kterou Putin vede proti svobodné demokratické zemi Ukrajině.

Je ale nutné pochopit, že naším zájmem není poškodit ruské sportovce. Jestli je někdo poškodil, tak je to Putin a jeho podporovatelé. Veřejné vystupování ruských mužstev i jednotlivců je tou největší reklamou na ruský státa jeho jednání.

Nesmírně působí na ruské lidi a jejich hrdost za jejich činy. Tedy i na to, co se děje na Ukrajině, kde jim výkony jejich sportovců dodávají obrovskou morální sílu k boji proti ukrajinskému lidu.

Já jsem přesvědčený, že tato reklama všech ruských sportovců ve světě má pro ruský stát hodnotu stovek miliard dolarů měsíčně. A byla by to ta největší zrada na Ukrajině, kdybychom jim ji dávali jen tak zadarmo!

Bohužel si to zatím představitelé klubů, a různých světových asociací neuvědomují. Například tenis, ale i hokej v NHL a další. Včetně našeho hokeje, vždyť Vsetín podepsal ruského brankáře. I proto je třeba, aby světové federace přestaly být alibistické, a pokud se nechtějí postavit na stranu Ruska ve válce, měly by vydat striktní zákaz startu všech ruských sportovců.

Také od vlád včetně té naší očekávám nastavení jasné legislativy, která ruským sportovcům zakáže veřejně vystupovat. Přestaňme se chovat alibisticky a strkat hlavu do písku nebo hledat výmluvy.

Pozvání namísto Ruska a Běloruska obdržely Rakousko a Francie. Ukrajina zůstala o patro níž, kam podle výkonnosti patří. Na šampionátu nižší úrovně skončila třetí za Polskem a Japonskem.

Je správné, že IIHF v tomto případě nejednala politicky. Na mistrovství světa patří týmy, které jsou nejlepší.

Vladimír Vůjtek st. (bývalý reprezentační trenér)

Rusko a Bělorusko se nepředstaví na mistrovství světa ve Finsku. Je to trest za válečnou agresi na Ukrajině. Souhlasíte s tím?

Já vám nevím. Někde Rusové hrát a účastnit se akcí mohou, jinde ne. U nás v lize ruští hráči byli, nikdo v tom neviděl problém. Tenisté nemohou jet do Wimbledonu, jinak ale nastupují na všech turnajích. Je to složité.

Musím přiznat, že nikdy jsem si nepředstavoval, že válku zažiju. Místo toho neustále chodí zprávy, jak nedaleko od nás padají bomby a zabíjí se lidé, to samozřejmě nelze schvalovat nebo s tím souhlasit. Jestli je ale správné bojkotovat ruské sportovce, to nejsem schopný říct. Nemám na to jasný názor, pere se to ve mně.

Celkově se mi to zdá polovičaté. Úprk cizinců ale určitě zasáhne KHL a myslím, že se do téhle soutěže nevrátí. Asi tam budou v budoucnu hrát vedle Rusů i Bělorusové, Kazaši, kteří se veřejně k Rusku hlásí. Snad ještě časem cizinci z USA a Kanady, ale Evropané se tam už radši nepohrnou.

Je samozřejmě správné, že vyhrálo sportovní hledisko. Je to jako na olympiádě s Čínou, která nemá úroveň ani třetí skupiny mistrovství světa. Proč by se tím ty soutěže měly znevažovat?