"Já ty pocity nedokážu ani popsat," přiznala opora finského Jyväskylä novinářům při otázce na víkend, který je před národním celkem. "Je to něco neuvěřitelného, jsem strašně rád, že tady můžu být s tím týmem, který tu je. Vážím si každé minuty na ledě a ty pocity jsou opravdu neuvěřitelné. Je to pocit velkého štěstí, prostě super," netajil velkou radost Ščotka.

Chce uspět za celý český hokej. "Těch deset let bez medaile je dlouhá doba. A my jsme tady teď proto, aby už se nenatahovala dál. Máme všichni stejný cíl - přivézt nějakou medaili domů. Přáli bychom to sobě, ale i celému národu, protože si myslím, že už si to zasloužíme. Už mi psala paní, že byla někde na obědě s taťkou a vedle se lidé bavili o hokeji. Je super slyšet, že tím lidé žijí. Přece jen je šampionát jednou za rok, je obrovská čest tady hrát. Moc si toho vážíme, jak nás podporují lidé tady i u televize. Uděláme maximum proto, aby se to povedlo," ujistil Ščotka.

Finsko, semifinále s Kanadou... Stříbrná parta kolem Pastrňáka zažívá déjà vu

Nebylo pro něho jednoduché vypořádat se se stresem, který čtvrtfinále MS obnáší. "Je to na hlavu docela náročné, protože se jedná o jediný zápas, který rozhoduje o tom, zda bude nějaký úspěch, nebo ne. Abych se přiznal, sám jsem byl před zápasem docela nervózní, ale s prvním buly to šlo pryč. A jsem rád, že se to povedlo," připomněl.

Úspěšnému výsledku napomohlo i rychlé vedení. "Asi jsme si to nemohli vysnít líp, protože jsme dostali ihned přesilovku a kluci to sehráli parádně. A to ve všech třech případech. Takhle se pak jde do zápasu samozřejmě o mnoho lépe, když hned vedete. Moc to pomůže po stránce sebevědomí," podotkl.

Euforie osobností. Víra v Pastu i Fina. Věřím, že cinkne zlatá, říká Plekanec

Místo nervozity si pak důležitý a intenzivní zápas užíval. "Moc jsem si to užil, když se vyhraje, člověk si to užívá o to víc. A tím spíš, když se celý zápas vede. Kredit ale zaslouží i Němci, protože hráli dobrý zápas, my jsme měli i určitou dávku štěstí, ale to k hokeji patří. Doufám, že se nás bude držet i dál," přál si Ščotka. "Musím pochválit všechny kluky z týmu. Ať už to bylo oslabení, přesilovka nebo Karel Vejmelka, úplně všichni podali stoprocentní výkon a jsme moc rádi za to, jak to dopadlo."

Ocenil, jak celý tým dokázal přepnout do play off módu. "Říkali jsme si, že musíme hrát jednoduše, pomoct si blokama, třeba i nějakým hitem, prostě něčím, co střídačku nahecuje a povzbudí. Myslím, že jsme to všechno plnili, každý hráč nechával na ledě maximum. A pak to takhle dobře dopadá," řekl s tím, že tým má nejlepší možný příklad v přístupu elitního útoku s centrem Davidem Krejčím a křídly Davidem Pastrňákem a Romanem Červenkou. "Když vidíte Krejču, jak to dohrává a řeže to, to samé Červus a Pasta, klobouk dolů před tím, jak tady tihle kluci hrají a táhnou nás," prohlásil Ščotka.

Nemůžu kritizovat hráče, že nedají gól. Počítám jen výhry, říká Jalonen

Právě Vejmelka byl základním stavebním kamenem pro výhru 4:1, zaskvěl se výbornými zákroky, vyzařoval z něho přitom klid a nadhled. "To je prostě Kája… On je klidný v osobním životě a na tom ledě je fakt pěkné se na něj dívat, protože chytá opravdu s velkým klidem. Puky z něj nepadají, z mého pohledu je to výborný gólman," řekl Ščotka.

Jediným zakolísáním na cestě do semifinále byl gól Německa na 1:3, po němž zbývalo do konce základní doby ještě přes šest minut. "Pořád byla spousta času do konce. Ale myslím si, že se nám to tam nepovedlo odbránit i s ohledem na to strašně dlouhé střídání. Nepovedlo se nám to bohužel vyhodit, ale naštěstí kluci, co šli po nás, hru zase zklidnili a takhle jsme si společně pomohli," řekl.