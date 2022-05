„Jsem šťastný, ale trochu unavený. Nejsem zvyklý slavit tak, jak jsme včera v kabině a v hotelu s chlapci slavili. Myslím, že to ale nějak zvládnu,“ vyprávěl Jalonen po příletu do Česka.

Na tváři sympatického dvaašedesátiletého kouče se pochopitelně zračil úsměv. Není divu. Češi pod jeho vedením prolomili desetileté čekání na medaili a mohli zaslouženě slavit. Co stálo za jejich úspěchem?Bezpochyby to byla právě osoba finského trenéra, který svým klidem a systémem dodával týmu jistotu. I když se hrálo se slabšími soupeři, sázel na kvalitní defenzivu a po hráčích chtěl, aby se drželi stanoveného plánu. Poněkud paradoxně pak v souboji s USA předvedli strhující přestřelku s výsledkem 8:4.

Kvalita prvního útoku

„Média hodně mluvila o herním plánu. Věřím, že jsme ho měli, bez něj bychom nemohli vyhrát medaili. Nejdůležitější je ale týmový duch. Bez něj by to nikdy nešlo. Chci klukům poděkovat.Každý v týmu musí mít svoji roli a musí ji plnit na sto procent,“ vysvětloval Jalonen.

Právě jemu a jeho kolegům se povedlo do týmu dostat to správné nastavení. „Byla tam zaváhání. Snažil jsem se ale vést tým pozitivním způsobem a zápasy jsme začali vyhrávat v pravý čas,“ dodal zkušený Fin.Velkou zásluhu na vítězstvích měla především první útočná formace. Vedle zkušených Romana Červenky s Davidem Krejčím zářil nejprve Matěj Blümel, kterého posléze nahradil faktor X.

Jak je důležité míti Pastrňáka

V průběhu šampionátu přilétl do Finska nejlepší český hokejista současnosti David Pastrňák, který dal rychle zapomenout na nečekanou porážku s Rakouskem.„Pastu jsem nikdy nepotkal a nikdy jsem s ním ani nemluvil. Je to ale neskutečně pozitivní člověk, který do kabiny přinesl úsměv a pozitivní přístup. To je jedna z klíčových věcí, proč tu teď jsme,“ ocenil Jalonen.

Podobně to viděl také Pastrňákův dlouholetý parťák z Bostonu David Krejčí, se dvanácti body pátý nejproduktivnější hráč turnaje. „Naše lajna fungovala dobře. Byl jsem strašně rád, když Pasta dorazil. Je to můj výborný kamarád, navíc hráč, který pomůže každému týmu. Měl nějaké zranění v play off, ale chtěl přijet a pomohl nám,“ uvedl zkušený centr na konto prověřeného střelce.

Skromný kapitán

„I v kabině je radost ho mít kolem sebe. Jeho energie je neskutečná. Bavili jsme se s Karim a Romanem, kde bude hrát a dohodli jsme se, že by bylo nejlepší, kdyby to zkusil s námi. Vyšlo to. Od prvního zápasu jsme se chytli,“ těšilo Krejčího.„Zkusil jsem to s vámi a šlo to,“ dodal skromně kapitán týmu Červenka. Jeho skromnost přitom vůbec není na místě. Často kritizovaný útočník prožil životní šampionát a se sedmnácti body se stal jeho vůbec nejproduktivnějším hráčem. Bez něj by Češi mohli jen těžko pomýšlet na medaili.

„Nebudu lhát, samozřejmě si toho cením. Kdyby to bylo bez medaile, tak by to pro mě ale nemělo vůbec žádný význam. Je dobré, že se člověk může radovat z obou věcí. Cíl, minimálně pro mě s Krejčou, byl týmový úspěch. Vyhrát bodování bylo něco navíc,“ okomentoval svůj individuální úspěch.

I díky Červenkovu příspěvku teď Češi můžou slavit. První dávku oslav si užili už ve Finsku, další na ně čeká doma. „Pili jsme všechno pivo, co bylo. České, finské i belgické. Oslavy byly přiměřené, nebylo to nic hrozného. Kari akorát není zvyklý. Ještě neviděl všechno, co tady v Čechách dokážeme,“ popisoval se smíchem kapitán národního týmu.Už z jeho vyjádření je patrné, jaká nálada u reprezentace nyní panuje. S Jalonenovým příchodem se atmosféra změnila k lepšímu, což vedlo k úspěchu. Sázka na prvního zahraničního kouče tak zatím vyšla.