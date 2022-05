„Když už jsme se dostali do šancí, řešili jsme je jako školáci,“ láteřil před rokem tehdejší trenér nároďáku Filip Pešán. „Oni šance proměňovali, my je nedali,“ litoval Pešánův předchůdce Miloš Říha po semifinálové prohře 1:5 s Kanadou na mistrovství světa v Bratislavě. Velmi podobně mluvil i Josef Jandač, který české reprezentaci šéfoval před Říhou.

Zkrátka jde o letitý problém. Změní se to na letošním šampionátu ve Finsku? Nový kouč Kari Jalonen se nijak netají tím, že klade důraz především na přesné a důsledné plnění defenzivních úkolů. V tomhle směru udělal proměňující se tým během přípravného období kus práce. Zatímco v obraně bývá Jalonen velmi detailní, směrem dopředu nechává hráčům volnější ruce.

„Jestli chcete na mistrovství uspět, musíte hrát velmi dobře v obraně. My ale vedle toho navíc máme hráče, kteří umějí dát gól a najít cestu k vítězství,“ podotkl Jalonen, který se svými hráči opanoval dva poslední turnaje evropské tour. Hertl, Vrána, Krejčí, Červenka, Simon, Špaček – to všechno jsou jména, která by se měla starat o dostatečně údernou ofenzivu.

Ve hře je i přílet dalších opor z NHL, včetně superkanonýra Pastrňáka či univerzála Paláta. Bude to stačit?

Sázky na střeleckou (ne)schopnost

Nemáte příliš důvěry v české střelce? Nebo si jen chcete netradičně vsadit? Fortuna před startem mistrovství světa nabízí nejrůznější možnosti. Velcí pesimisté si například mohou vsadit, že národní tým v základní skupině vstřelí 18 a méně gólů. Kurz pro odvážné? 20:1. (Pro srovnání: na loňském MS dali Češi ve skupině 27 branek, předloni v Bratislavě to bylo 39 gólů.) Sázet lze i na to, že reprezentace ve dvou a více zápasech nevstřelí ani gól (10:1) nebo že v přesilovkách vsítí jen pět a méně branek (5:1).