"Nebylo to o žádném pokušení. Bylo to přece naše přání, aby to tak dopadlo a David Pastrňák přijel. A ono to tak dopadlo, přijela nám obrovská posila, tak je přirozené, že je dáme k sobě. Nesmíme dopustit - a není to ani naším cílem - abychom měli úplně top první lajnu, ale další dvě nám nehrály. Je povinností nás trenérů s tím něco udělat, vymyslet, zkoušet… Ten turnaj je krátký a nejsme na klubové úrovni, kde bychom mohli v 52 kolech zkoušet různé varianty. Spojení Davidů Krejčího s Pastrňákem se nabízí, tak to prostě je," uvedl po dnešním rozbruslení asistent trenéra Libor Zábranský.

Jak ale již kapitán Červenka varoval, Pastrňáka nelze brát jako všemocného spasitele. "Je to jen o týmu. Pokud nebudeme všichni bojovat a kluci na ledě bruslit a padat po hlavě do střel, tak nezafunguje vůbec žádný systém. A nespasí to pak ani jedna lajna a ani jeden hráč. Je to o celém týmu," zdůraznil Zábranský.

"Nálada je výborná, věřím, že do zápasu vstoupíme lépe než s Rakouskem, a výsledek samozřejmě musí být lepší. Potřebujeme začít dobře od prvního střídání a ten předchozí zápas napravit. Všichni dobře víme, že se nám minulý zápas nepovedl, není se za co schovávat. Nejsme v jednoduché situaci. Musíme vyhrát. A chceme vyhrát," dodal Zábranský.

Blümel bude ve druhé formaci místo Jakuba Vrány s Tomášem Hertlem a Hynkem Zohornou. "Matěj hraje fantasticky, to určitě sami vidíte. Tím dravým pohybem vytvoří spoustu prostoru pro ty zkušenější a koncové hráče. Nechceme, aby na své hře cokoliv měnil, a věříme, že pohybem, tou dravostí a mladou agresivitou pomůže jakékoliv lajně, ve které bude," vysvětlil Zábranský.

Vrána nastoupí po boku Jiřího Černocha a Jiřího Smejkala, ve čtvrtém útoku budou Matěj Stránský, Michael Špaček a Jakub Flek. V obraně si prohodili místa Davidové Jiříček a Sklenička. "My se nedíváme na to, jakou roli měl hráč v klubu, ale na to, jakou má roli tady. Kluci to berou jako profíci a ví, proč tady jsou, co mají na hrudi a koho reprezentují. Takže změny v sestavě berou bez problémů," ujistil Zábranský.

Trenéři vedle jiného věří, že pověst střelce začne naplňovat Vrána, který se dosud za tři zápasy neprosadil. "Martin Erat (druhý asistent trenéra) s ním mluví denně, pracujeme s ním. Vránič je rozený střelec, jen se musí hlavně do těch šancí dostávat. Je to o výběru místa, který má skvělý. Záleží i na lajně, jak si sedne. Kdyby šlo jen lusknout prsty, tak ho probudíme. Ale věřím, že potenciál v sobě má a naplní to, proč tady je. Myslím, že nám věří, hodně s ním mluvíme a snažíme se, aby se cítil komfortně. A to, co v sobě má, abychom vytáhli. Rozhodnutí na ledě pak ale dělá každý hráč sám," řekl Zábranský.