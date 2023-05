Historickou porážku s Lotyšskem (3:4 v prodloužení) museli strávit na mistrovství světa v Rize čeští hokejisté a stalo se jim to podobně jako loni v Tampere, kdy také ve třetím utkání na turnaji poprvé podlehli Rakousku (1:2 po samostatných nájezdech).

MS hokej 2023: Česko - Lotyšsko | Foto: Profimedia

Obhájci bronzu v pondělí proti domácímu výběru nepotvrdili výhry nad Slovenskem (3:2) a Kazachstánem (5:1) a utrpěli první ztrátu. Před rokem byli v této fázi po výhře nad Velkou Británií (5:1) a porážce se Švédskem (3:5) v horší výchozí pozici. Kouč Kari Jalonen věří, že výkonnost jeho týmu bude podobně jako loni gradovat.

Legendární Pouzar po Lotyšsku: Byli jsme moc pasivní. Chválil Hrubce a Červenku

„Máme sedm bodů a měli bychom být spokojení. V takovémhle turnaji musí jít náš výkon nahoru, ať už prohrajeme nebo vyhrajeme. Musíme se zlepšovat. Máme nějaké zraněné, bylo nové složení lajn. Je to proces, abychom se snažili zlepšit v dalším zápase,“ řekl novinářům Jalonen. Po útočníkovi Filipu Chlapíkovi se musel obejít i bez centra první formace Filipa Chytila, který je mimo hru po zásahu hokejkou do obličeje z nedělního utkání s Kazachstánem. „Je to skvělý hráč. Uvidíme v dalších dnech, ale doufáme, že bude zpět.“

Jeho tým sice vedl po první třetině nad Lotyšskem díky brance obránce Davida Němečka z 9. minuty 1:0, ale soupeř české hokejisty přestřílel v poměru 13:4. „První třetinu jsme nehráli dobře. Lotyšsko bylo mnohem lepší v první i druhé třetině. Až ve třetí třetině a v prodloužení jsme hráli, jak bych chtěl. Musíme si to zanalyzovat. Dostali jsme dva góly po prohrané buly, jeden po šanci. Lotyšsko bylo dnes lepší,“ uvedl Jalonen.

Jalonen neví, proč hráči nebojovali

Po obratu Lotyšů z úvodu druhé třetiny Češi už jen dotahovali. „Nevím, proč jsme nebojovali a nehráli ve svém tempu. Reagovali jsme neustále pod tlakem. Celkově to byl dobrý zápas, dobrá atmosféra. Dokázali jsme se vrátit do zápasu, ukázali jsme charakter. Měli jsme šance v prodloužení, oni jednu a proměnili. Doufám, že bod pro nás bude důležitý, až dohrajeme poslední zápas,“ prohlásil.

Do branky se vrátil Šimon Hrubec z Curychu, který v pátek vychytal výhru nad Slovenskem 3:2. V neděli proti Kazachstánu při vítězství 5:1 se představil Marek Langhamer z Ilvesu Tampere. Posila z NHL Karel Vejmelka z Arizony, který loni odchytal převážnou část turnaje, se do brankoviště ještě nedostal. „To byl náš plán,“ komentoval Jalonen nasazení Hrubce.

Sestřih zápasu Česko - Lotyšsko:

Zdroj: Youtube

Odmítl rozebírat, proč Vejmelka nechytá. „Já nebudu nic vysvětlovat, tak jsme se rozhodli. Není v tom nic dalšího. Máme teď dva dny volna a uvidíme, kdo bude chytat příště. O nic nejde, že Šimon chytá. Je to normální plán. Rozhodli jsme, že bude chytat, tak chytal. Máme tři dobré gólmany. Nikdo není jednička. Tak to je,“ prohlásil Jalonen.

Program na dva volné hrací dny vyladí s týmem. „Teď si sedneme na hotelu s hráči, řekneme si něco a uvidíme,“ dodal finský kouč.