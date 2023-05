Čeští hokejisté na mistrovství světa v Lotyšsku a Finsku neuspěli v posledním utkání skupiny B proti Kanadě, které podlehli 3:1. Jediným českým střelcem byl ve druhé třetině útočník Martin Kaut. Národní tým se po postupu ze čtvrtého místa utká ve čtvrtfinále s USA ve finském Tampere.

MS v hokeji: Česko - Kanada | Foto: Profimedia

Už před utkáním ohlásil trenérský štáb české reprezentace v čele s trenérem Karim Jalonenem, že brankář v utkání s Kanadou dostane velmi pravděpodobně šanci i ve čtvrtfinálové bitvě. Mezi tři tyče se postavil Karel Vejmelka, který měl v první třetině díky pasivní hře národního týmu hodně práce. V desáté minutě byl blízko úvodní branky kanadský útočník Toffoli, jehož křižnou střelu lapil Vejmelka se štěstím držadlem hole.

Drtivý tlak v prvním dějství se projevil v 19. minutě. Vyloučení Michala Kempného využil v přesilovce Peyton Krebs, který nedal střelou do protipohybu šanci Vejmelkovi.

„Měli jsme špatný začátek, Kanada v první třetině jasně dominovala. Druhá třetina byla daleko lepší, zvedli jsme pohyb, udrželi se na puku a vyrovnali. Jenže v té třetí jsme zase blbě stáli na vhazování a dostali jsme z toho gól. U Kanady bylo znát, že po prohraném zápase s Nory do toho vlétli. Byli všude. Od druhé třetiny jsme se zlepšili a pak už to mohlo dopadnout jakkoliv. Cítil jsem, že jsme ze zápasu mohli vytěžit víc, protože hlavně ve druhé třetině jsme spoustu nadějných akcí nedotáhli,“ řekl po utkání kapitán Roman Červenka.

Odlišný herní projev

Do druhé třetiny nastoupila česká reprezentace jako vyměněná, aktivnímu projevu pomohlo vyrovnání na 1:1 z 22. minuty. Tomáš Dvořák našel dlouho přihrávkou přes půl hřiště Jakuba Fleka, který sklepl do jízdy Martinovi Kautovi. Ten uspěl tváří v tvář kanadskému brankáři Montembeaultovi, kterého překonal bekhendovým blafákem mezi betony.

Zdroj: Youtube

„Řekli jsme si, že to budeme hrát víc přes beky. Bek (Tomáš Dvořák) to nahrál Flíčkovi (Jakubu Flekovi), já jsem si zařval, ten mě viděl, krásně mi to dal. Jak jsem dostal puk, tak jsem věděl, že tuhle kličku udělám. Naštěstí to tam padlo. Pak jsem měl hned další střídání šanci, to měl být taky gól, ale na kdyby se nehraje. Musíme na tento zápas zapomenout, vzít si z toho pozitivní věci. A těším se na čtvrtfinále. Každý hokejista o něm sní, těším se moc," popsal gólový moment Kaut.

Češi přidali ve všech disciplínách a hlavně zlepšený pohyb v útočné fázi znamenal vyrovnanou partii. Tu mohl český výběr překlopit v přesilové hře v 37. minutě, Kempného svižná střela zápěstím ale skončila na horní tyčce.

Svěřenci Kariho Jalonena vstoupili aktivně i do třetího dějství, Sobotkovu střelu z mezikruží vyrazil Montembeault k Romanu Červenkovi, kapitán české reprezentace ale ve slibné pozici minul nadějně vypadající dorážku. Kanada tak udeřila ve 44. minutě. Hokejisté si po prohraném vhazování špatně rozebrali hráče, střelu Myerse z pravého kruhu pod vyrážečku Vejmelka nedokázal vytěsnit.

Hokejisté země javorového listu pak hráli zodpovědně do defenzivy a v závěru se jim podařilo ještě jednou udeřit. Do prázdné branky se trefil Lawson Crouse a určil konečný stav na 3:1.

Čeští hokejisté budou hrát ve čtvrtfinále mistrovství světa proti Spojeným státům americkým ve čtvrtek od 15:20 SELČ v Tampere, kam se přesunou ve středu ráno z Rigy.

Česko - Kanada 1:3 (0:1, 1:0, 0:2)

Branky a nahrávky: 23. M. Kaut (Flek, T. Dvořák) - 20. Krebs (Glass, Hunt), 45. Myers (J. Quinn, Laughton), 60. Crouse (Laughton). Rozhodčí: Ansons (Lot.), Štolc (Švýc.) - Synek (SR), Zunde (Lot.). Vyloučení: 2:2. Využití: 0:1. Diváci: 6420.

Sestavy:

Česko: Vejmelka - Kundrátek, Kempný, Košťálek, T. Dvořák, J. Zbořil, Jordán, Němeček - D. Kubalík, Sobotka, Červenka - O. Beránek, Černoch, Flek - M. Kaut, R. Zohorna, Smejkal - Lenc, M. Špaček, D. Voženílek. Trenér: K. Jalonen.

Kanada: Montembeault - Weegar, Middleton, Hunt, Bear, Joseph, Myers, Barron - Fantilli, Glass, Lucic - J. Quinn, Laughton, Crouse - Blais, Krebs, Neighbours - Toffoli, McBain, Carcone. Trenér: Tourigny.

