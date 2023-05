Medvědi si lížou rány. Fantastická sezona,ve které hokejisté Bostonu lámali rekordy NHL, nakonec dopadla krachem. Bruins totiž vyhučeli hned v prvním kole play-off s Floridou a vidina zisku Stanley Cupu je zase fuč. Zatímco v hlavním městě Massachusetts se vzpamatovávají z šoku a držitelé Prezidentského poháru vstřebávají zklamání, českým fanouškům se rozzářila očička. Pro národní tým se totiž nabízí výrazné okysličení kádru pro mistrovství světa v čele s kanonýrem Davidem Pastrňákem.

Sehrané duo v dresu Bostonu: vlevo David Krejčí, po jeho boku David Pastrňák. | Foto: ČTK/AP/Charles Krupa

Aktuální česká legie v Bostonu skýtá celkem pět útočníků, ve hře o místenku do národního týmu tak jsou kromě hvězdného Davida Pastrňáka rovněž další útočníci Pavel Zacha, Tomáš Nosek, Jakub Lauko i obránce Jakub Zbořil. Otázkou by pak byl příjezd Davida Krejčího, jenž teprve před nedávnem doléčil zranění v dolní části těla. Navíc je mu už 37 let a skončila mu smlouva.

Pastrňák na rozcestí: Stanley Cup, nebo MS? Nejen Jalonen čeká na sedmý zápas

O případných posilách ze zámoří se rozhodne v nejbližších dnech. Generální manažer reprezentace Martin Havlát sonduje situaci. „Martin Havlát je v tomto směru v každodenním kontaktu s trenéry a v pondělí ráno už řešili situaci ohledně Bostonu Bruins,“ prozradil manažer národního týmu Milan Hnilička. „Martin s nimi zkusí jako první promluvit a uvidíme, jaká bude situace,“ potvrdil kouč Kari Jalonen.

Havlát se připojí k reprezentaci, která se sešla v pondělí večer v Brně, ve středu a podrobnější informace ohledně potenciálních zámořských posil bude mít v průběhu Českých her, které odstartují 4. května.

Pastrňák prožíval po vyřazení velké zklamání. „Probíhá teď spousta emocí, tahle prohra hodně bolí,“ svěřil se. Určitě to ale přebolí. A kdyby záleželo pouze na něm, sezonu by si rád prodloužilv národním dresu. Loni dorazil na šampionát ve Finsku v průběhu turnaje i přesto, že byl v závěru základní části zraněný. Sedmi góly pak pomohl Čechům k bronzu.

Zacha chce reprezentovat

Zájem by měl i Pastrňákův parťák z bostonského útoku Zacha, který nikdy na seniorském šampionátu nehrál. „Pavel by rozhodně chtěl reprezentovat,“ řekl Deníku v průběhu sezony jeho otec Pavel Zacha. „V minulosti se tady vytvořila nafouknutá bublina, která ho rok za rokem vykreslovala jako někoho, kdo odmítá národní tým. Přitom se jednalo o naprosto vylhané nepravdy. Nikdy by dres národního týmu neodmítl bez vážné příčiny. Vždycky byl pro jeho absenci nějaký důvod.“

OBRAZEM: Hokejový nároďák zůstává bez porážky. Proti Rakousku se ale nadřel

V pondělí se poprvé zapojil jako další posila z NHL útočník Dominik Kubalík z Detroitu. V kádru už jsou další forvard Martin Kaut ze San Jose a bek David Jiříček z Columbusu a gólman Karel Vejmelka z Arizony. Tým v přípravě rozšířila extraligová dvojka obránce Jakub Jeřábek s útočníkem Danielem Voženílkem z mistrovského Třince.