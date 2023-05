Prodlouženou jízdu si v následujících dnech užijí brněnští hokejoví fanoušci. Na závěrečné dva týdny přípravy před odletem na světový šampionát do lotyšské Rigy totiž česká hokejová reprezentace zůstává v Brně, kde v sobotu sehraje přípravný duel s Rakouskem a příští týden od čtvrtka do neděle České hry.

Česká hokejová reprezentace se připravuje na světový šampionát v Brně. 26. dubna 2023 | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Pikantní budou následující týdny pro asistenta trenéra reprezentace Libora Zábranského, který se v domácí aréně své Komety představí brněnským fanouškům poprvé na střídačce národního týmu. Duely na domácím ledě vyhlíží i hokejisté, kteří se těší na vyhlášené brněnské příznivce. „Vždycky tady je parádní atmosféra, přijde plný barák, všichni se tady na to těšíme,“ pravil pardubický forvard Tomáš Hyka.

OBRAZEM: Češi znovu porazili Slováky, na vítězství se ale nadřeli. Rozhodl Lenc

Zápasy reprezentace v Brně

Euro Hockey Challenge



Sobota 29. dubna od 16:00: Česko - Rakousko



České hokejové hry

Čtvrtek 4. května od 18.20: Finsko - Česko



Sobota 6. května od 16.00:

Česko - Švédsko



Neděle 7. května od 16.00:

Česko - Švýcarsko

Fanoušci Komety budou obzvlášť zvědaví na „své“ zadáky Jana Ščotku s Tomášem Kundrátkem a Radkem Kučeříkem a útočníka Jakuba Fleka, jenž měl v úvodních týdnech přípravy parádní formu. Brněnští fanoušci se ale mohou těšit na bývalého dlouholetého brankáře Komety Karla Vejmelku, jenž se k národnímu týmu připojí v pátek. Tím doplní gólmany Marka Langhamera a Šimona Hrubce a je dost možné, že právě toto trio zamíří na šampionát

V úvahu připadá ještě přílet gólmana Vítka Vaněčka, jehož New Jersey je ovšem stále ve hře o Stanley Cup. Brněnský brankář Lukáš Dostál se tentokrát na šampionátu nepředstaví. „Gólmani jsou se situací obeznámení. Měli by se soustředit na to, aby podávali co nejlepší výkony a nemuselo se o další alternativě přemýšlet,“ prohlásil trenér brankářů Zdeněk Orct.

K týmu se připojí Knot

V průběhu přípravného kempu doplní českou hokejovou reprezentaci obránce Ronald Knot, který celou letošní sezonu strávil v zámořské AHL v týmu Tucson Roadrunners. Osmadvacetiletý obránce by měl poprvé s národním týmem trénovat v Brně v pátek, stejně jako brankář Karel Vejmelka. Knot, který letos na farmě Arizony Coyotes zaznamenal 4 góly a 13 asistencí ve 64 zápasech, by měl zasáhnout až do zápasů Českých hokejových her v Brně v příštím týdnu.

Národní tým posílí před MS hráči z NHL. Mužstvo doplní Vejmelka či Jiříček

„Ronald odehrál první sezonu v AHL velice slušně. Je to velký a silný bek, který má reprezentační zkušenosti, a určitě si zaslouží šanci zabojovat o účast na mistrovství,“ uvedl generální manažer reprezentace Martin Havlát. „Další české hráče v NHL začnu obvolávat případně až ve chvíli, když jejich tým vypadne z play-off. Sledujeme také zápasy AHL, i tam jsou ve hře některé případné posily pro národní tým.“

Jak se změní soupiska?

Ačkoliv nominaci na světový šampionát, který startuje 12. května, zveřejní trenér národního týmu Kari Jalonen až příští neděli 7. května, soupiska už by se radikálně měnit neměla. Na rozdíl od loňska tak budou chybět některá hvězdná jména. „Plno kluků to letos v NHL odmítlo nebo nemohlo, určitě je větší šance dostat se na mistrovství, což dodá sebevědomí, a musíme udělat ten poslední krok,“ poznamenal Hyka.