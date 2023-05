Do sestavy českých hokejistů se v dnešním čtvrtfinále mistrovství světa v Tampere se Spojenými státy americkými vrátí útočník David Tomášek, který v úterý v závěrečném utkání v základní skupině B proti Kanadě (1:3) zůstal jen na tribuně. V brance by měl dostat důvěru Karel Vejmelka.

Kari Jalonen | Foto: ČTK/AP Photo/Roman Koksarov

Gólmana asistent trenéra Libor Zábranský definitivně nepotvrdil, ale opět naznačil, že by jím měl být Karel Vejmelka, jenž chytal v posledním duelu v Rize.

„Jak tušíme, kdo bude chytat za Ameriku, tak i já už jsem naznačil, kdo bude stát v naší brance. Nechme ale soupeře, ať si s tím láme hlavu až do poslední možné chvíle. Půjdeme na sedm obránců a třináct útočníků, David Tomášek se vrací do hry,“ řekl Zábranský novinářům po dnešním rozbruslení.

Bitva o všechno? Odhodlání i pochybnosti. Role odpadlíka ale Čechům sedí

Tomášek se zařadil ve středu na tréninku do čtvrté formace k Michaelu Špačkovi a Danielu Voženílkovi. Na pozici třináctého útočníka by měl být připravený Radan Lenc, protože dnešní ranní rozbruslení absolvovali jen hráči mimo sestavu - forvard Filip Chlapík, obránce Ronald Knot a brankář Šimon Hrubec.

Pravděpodobná sestava Česka: Vejmelka - Kundrátek, Kempný, Košťálek, T. Dvořák, J. Zbořil, Jordán, Němeček - D. Kubalík, Sobotka, Červenka - O. Beránek, Černoch, Flek - M. Kaut, R. Zohorna, Smejkal - Tomášek, M. Špaček, D. Voženílek - Lenc.

Američané na turnaji jako jediní neprohráli a ztratili jediný bod. „Čeká nás hodně bruslivý soupeř, který rychle otáčí hru. Mají podobný styl jako Kanaďani, chodí hodně do rizika a věří si. Absolutně dělají vše pro to, aby nehráli v obranném pásmu, všechno dávají ven a třemi hráči okamžitě chtějí chodit do přečíslení. Nečeká nás nic jednoduchého, je to zápas o všechno a tak k tomu přistupujeme,“ uvedl Zábranský.

Věří, že se tým poučí z porážek se Švýcarskem (2:4) a Kanadou před play off. „Měli jsme tam výborné věci, ale i ty, které se nám nepovedly. To už je ale pryč. Teď je to jako sedmý zápas play off. Buď, anebo. My ale věříme, že tu budeme až do neděle,“ uvedl Zábranský.

Češi budou chtít navázat na výkon ze druhé třetiny proti Kanadě. „Rychle dostávat puky z pásma. Takhle bychom se chtěli prezentovat, být aktivní, rychle otáčet hru a co nejméně hrát v obranném pásmu,“ podotkl Zábranský.

Trenéři ještě předají hráčům informace o soupeři, kterého probírali i se svým finským skautem ze skupiny v Tampere. „Večer jsme s ním hodinu seděli a dal nám informace, jak z tribuny viděl zápasy Ameriky ve skupině. Hodně nám jeho poznatky pomáhají a vycházíme z nich. Dopoledne kluci na poradě dostanou jednoduché informace, jak soupeř hraje a co chceme my,“ doplnil Zábranský.

Hektické hodiny před utkáním pravdy. Čeští hokejisté potřebují načerpat energii

„Mají vynikající hráče, nechceme se ale soustředit na jednotlivce, ale na tým jako celek a jejich systém. U každého soupeře kluci mají info o jejich top hráčích a na koho si dávat pozor,“ dodal Zábranský.