Hokejový čtvrtek na světovém šampionátu napsal jeden skutečně nezapomenutelný příběh. Domácí Lotyšsko zaskočilo ve čtvrtfinále jasného favorita ze Švédska a poprvé v historii si zahraje o medaile. Svěřenci trenéra Harijse Vitolinše porazili na domácím ledě v Rize výběr Tre Kronor 3:1 a v sobotním semifinále v Tampere vyzvou Kanadu. O další překvapení se v odpoledním utkání postarali hokejisté Německa, kteří pro změnu poslali domů zámořskými hvězdami nabité Švýcarsko.

Hokejisté Lotyšska slaví historický postup do semifinále MS. | Foto: Profimedia / Ints Kalnins

O úvodní šok čtvrtfinálového dne v Rize se postarali právě podceňovaní Němci, kteří přemohli dosud neporažené Švýcarsko a po výhře 3:1 postoupili do semifinále, v němž se utkají s USA. Svěřenci trenéra Kreise tak vyřadili nejlepší tým základní skupiny B a v boji o postup do finále se představí po dvou letech. V roce 2021 také ve čtvrtfinále v lotyšské metropoli vyřadili Švýcary. Medaili získali naposledy před 70 lety, tehdy z toho byla stříbrná placka.

Zůstane Jalonen u národního týmu? Nechci spekulovat, tlak je všude, pronesl

Lotyšsko, které ve skupině premiérově zdolalo také český výběr, vyzve po šokujícím skalpu Švédska v sobotním boji o finále Kanadu. Již v pátek dopoledne čeká lotyšský výběr přesun do Tampere. Bude to však stěhování, na které malá hokejová zemička rozhodně jen tak nezapomene. Jedná se totiž o premiérovou účast mezi elitní čtyřkou na závěrečném turnaji.

Na všech brankách pobaltské země se asistencemi podílel bývalý útočník Zlína Rihards Bukarts. Gól a nahrávku si připsali Miks Indrašis a Janis Jaks. Lotyši vstřelili rozhodující dvě branky ve třetí třetině, do níž vstupovaly týmy za stavu 1:1. Švédové se mezi nejlepší čtyři na MS naposledy probojovali v roce 2019.

Euforie v rižské aréně

Lotyšsko, hlasitě poháněné bouřlivým davem, se poprvé ujalo vedení ve 13. minutě. Cibulskis vystřelil vedle, puku se ale ujal Rihards Bukarts, nahrál před branku a Ločmelis otevřel skóre. Tre Kronor srovnali skóre v polovině zápasu. Mladý útočník Lucas Raymond vytvořil prostor Liljegrenovi, jenž střelou pod břevno překonal Šilovse.

V 37. minutě byl Dzierkals za bodnutí koncem hole vyloučen na pět minut plus do konce utkání, Švédi ale dlouhou početní výhodu nezužitkovali. Zkraje třetí části Grundström dostal kotouč do sítě pomocí vysoké hole a rozhodčí po zhlédnutí opakovaných záběru branku odvolali.

Konec medailového snu. Češi na USA nestačili, zaznamenali nejhorší MS v historii

Lotyšům vrátil vedení zpět na svou stranu v 46. minutě Indrašis. Dvaatřicetiletý útočník převzal puk od Rihardse Bukartse, prohodil ho mezi nohama Pära Lindholma a střelou nad vyrážečku Larse Johanssona rozradostnil diváky v rižské hale podruhé.

V 54. minutě přidalo Lotyšsko třetí pojistku, když Jaksova rána od modré propadla švédskému gólmanovi mezi betony. Favorit v závěru risknul hru bez brankáře, ale překvapivé vyřazení už odvrátit nedokázal. Lotyšsko porazilo Švédsko v rámci světových šampionátu teprve podruhé v historii, o cenné kovy si navíc zahraje úplně poprvé.