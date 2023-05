Začíná mistrovství světa v hokeji. Legendární hokejový útočník Václav Prospal žije v USA, ještě teď ale má před očima květen roku 2005, kdy gólem proti Švýcarsku zahájil českou cestu ke zlatu.

Kapitán David Výborný (vpravo) a Václav Prospal se zlatou medailí z MS ve Vídni. | Foto: ČTK/Samuel Kubáni

Mistrovství světa v roce 2005 se konalo ve Vídni a Innsbrucku. Byl to hlavní tahák sezony, atraktivní zvláště kvůli stávce v NHL. Do Rakouska tak dorazily i hvězdy ze zámoří. Mistrem světa se stala reprezentace Česka, která ve finále porazila výběr Kanady 3:0.

Václav Prospal si průběh zlaté vídeňské jízdy připomíná během letošního šampionátu v Rize a Tampere. Ten Češi zahájí v pátek proti Slovensku.

Prospal a spol. na úvod turnaje porazili Švýcary 3:1. Byl to právě Prospal, kdo otevřel český gólový účet. Další branky přidali Jaromír Jágr a František Kaberle. „Byl jsem moc rád, že jsem ten gól dal, v tom zápase jsem měl i nahrávku, vyhráli jsme, měli jsme slušný start do toho šampionátu.“

Prospal na Vídeň vzpomíná rád. „Týmově i osobně to byl povedený start do mistrovství světa 2005.“

První zápas je důležitý

Za Švýcary chytal Martin Gerber, se kterým jsem se Prospal potkal v Annaheimu. „On byl velmi slušný gólman velmi dobrý kluk, bylo fajn, že se nám podařil hned ten první zápas,“ konstatuje jeden z nejšikovnějších hokejových útočníků přelomu tisíciletí.

Václav Prospal vzpomíná na vstup do MS 2005:

Prospal úvodní trefu sice nepřeceňuje, ale považuje ji na každém turnaji, a dokonce v každém zápase, za extrémně důležitou. „Může jít o přátelák nebo o mistrovství světa nebo třeba o dlouhodobou soutěž, první gól v prvním zápase pomůže se sebevědomím. Je to důležité pro to, co hráč prožívá.“

Prospal se mimohodem trefil i ve finále proti Kanadě, úvodním gólem nasměroval Čechy k titulu. Nulu vychytal fantastický Tomáš Vokoun.