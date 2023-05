Po úterní úvodním přípravě v tréninkové Daugava Areně si dnes poprvé čeští hokejisté vyzkoušeli led Riga Areny, v které vstoupí v pátek od 15:20 SELČ do mistrovství světa zápasem proti Slovensku. V elitní formaci se s kapitánem Romanem Červenkou chystají dvě posily z NHL - na centru Filip Chytil z New York Rangers a vpravo Dominik Kubalík z Detroitu. Mimo čtyři formace se připravují forvardi Martin Kaut ze San Jose a Daniel Voženílek z mistrovského Třince.

Kari Jalonen | Foto: Český hokej

Loni při cestě za ziskem bronzu na šampionátu ve Finsku nastupoval Červenka s kanonýrem Bostonu Davidem Pastrňákem a centrem Davidem Krejčím, který se po roce v extraligové Olomouci vrátil po bok Pastrňáka k Bruins. Podařilo se mu vedle nich ovládnout produktivitu turnaje v Tampere a Helsinkách a stal se i nejužitečnějším hráčem. Po omluvenkách hvězdného dua z nejlepšího týmu základní části NHL po překvapivém vyřazení v 1. kole play off s Floridou ale finský kouč českého týmu Kari Jalonen hledá nové složení první formace.

Jednolůžák, jízda harmonikou. Češi poznávají zvláštnosti Rigy, dali i opalovačku

S Kubalíkem si Červenka zahrál už minulý týden při generálce na Českých hrách v Brně a Chytil se k týmu připojil až před odletem na mistrovství světa do Rigy. Takto by měla formace nastoupit na úvod šampionátu. „Je to plán. Přemýšleli jsme o tom, jde o to, aby našli chemii. Vypadá velice dobře,“ řekl Jalonen novinářům po dnešním tréninku.

Češi se stejně jako při úvodním tréninku v Daugava Areně připravují v tomto složení: Vejmelka, Hrubec, Langhamer - Kundrátek, Kempný, Jordán, J. Zbořil, Košťálek, T. Dvořák, Knot, Němeček - D. Kubalík, Chytil, Červenka - Chlapík, M. Špaček, Smejkal - L. Sedlák, Sobotka, Tomášek - O. Beránek, Černoch, Flek - M. Kaut, D. Voženílek.

„Teď máme tyto lajny, ale v pátek ráno se definitivně rozhodneme. Máme dvě lajny na přesilovku, tak je nasadíme do prvního zápasu,“ prozradil Jalonen. V první formaci na početní výhody má obránce Michala Kempného a útočníky Chytila, Lukáše Sedláka, Kubalíka a Davida Tomáška, ve druhé jsou s bekem Janem Košťálkem Červenka, Vladimír Sobotka, Michael Špaček a Jiří Černoch. „Sedli jsme si dnes s Kubalíkem a Červenkou a přemýšleli jsme o tom. Museli jsme najít správné místo pro všechny hráče,“ podotkl Jalonen.

Kolik hráčů a které zařadí český tým před úvodním duelem na turnajovou soupisku, jež může celkově čítat tři brankáře a 22 hráčů do pole, Jalonen ještě neprozradil. „Ještě jsme se nerozhodli. Musíme to udělat zítra. Máme ještě čas o tom přemýšlet,“ uvedl kouč. Zařazení brankářů do hry na startu šampionátu je také otázkou příštích dnů. „Gólmany jsme nerozhodli,“ řekl Jalonen k triu Karel Vejmelka z Arizony, Šimon Hrubec z Curychu a Marek Langhamer z Ilvesu Tampere.

Kádr mohou ještě v poli doplnit případné posily ze Severní Ameriky. Vyřazení hrozí v noci na čtvrtek Torontu s centrem Davidem Kämpfem, které se za stavu 0:3 na zápasy ve 2. kole play off představí na ledě Floridy. „To je otázka na (generálního manažera) Martina Havláta. AHL a NHL sledujeme,“ dodal Jalonen.