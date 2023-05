Kubalík a hvězda? Hokejové MS bez nás je jako fotbal bez Brazílie, šílí Rusové

Z Petrohradu do Rigy to je po silnici necelých 600 kilometrů, asi osm hodin poklidné jízdy. Do Tampere je to z někdejšího města ruských carů a bolševické revoluce ještě o kus blíž. Přesto se jedná o dva zcela odlišné světy. Politické turbulence se promítají i do ledního hokeje. Mistrovství světa, které včera odstartovalo v Rize a v Tampere, se totiž původně mělo konat právě v Petrohradu. Ale všechno je jinak.