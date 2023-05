Milan Lucic (Kanada)

Legendární Milan Lucic v dresu Calgary, za které nyní válčí v zámořské NHL.Zdroj: ČTK / AP / John Froschauer

V zámoří platí za obrovskou ikonu nejslavnější ligy světa, před dvanácti lety to dokonce s Bostonem dotáhl až ke zlatému prstenu. Takového hráče na mistrovství by bral snad úplně každý. I přesto je jméno urputného forvarda z Calgary Milana Lucice na soupisce kanadského výběru jistým překvapením. Ptáte se proč? Ve čtyřiatřiceti letech jde totiž o velkou premiéru v reprezentaci. Pokud bychom tedy opomněli jeho krátkou štaci mezi juniory v roce 2008. Bude proto nesmírně zajímavé sledovat, co udělá s javorovými listy přítomnost tohoto nevšedního zelenáče na mezinárodní scéně. O další hvězdu turnaje však není nouze.