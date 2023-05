Generální manažer české hokejové reprezentace Martin Havlát oficiálně potvrdil jména dvou posil z NHL. K týmu, který se v Brně připravuje na mistrovství světa, by se měli připojit útočník Filip Chytil a obránce Jakub Zbořil. Další opory ze zámoří, včetně hvězdného kanonýra Davida Pastrňáka, tentokrát nároďák na šampionátu neposílí.

Český útočník Filip Chytil (vpravo) slaví se svými spoluhráči vstřelenou branku. | Foto: ČTK/AP/John Minchillo

Třiadvacetiletý Filip Chytil má za sebou v dresu New York Rangers výbornou sezonu. Posbíral 45 bodů v 74 zápasech a nedávno se slavným klubem podepsal novou smlouvu. V play-off ale Chytil a spol. vypadli ve vyrovnané sérii s New Jersey.

„Filip projevil velký zájem připojit se k národnímu týmu, museli jsme ale počkat na výsledky zdravotní prohlídky a jednání s generálním manažerem Rangers. Vše naštěstí dopadlo dobře a Filip se k reprezentaci připojí ještě před odletem do Rigy,“ uvedl generální manažer národního týmu Martin Havlát.

Už ve čtvrtek by se měl k mužstvu připojit Jakub Zbořil, který je už od roku 2015 součástí organizace Boston Bruins. V této sezoně odehrál 22 zápasů s bilancí 1+3.

„Krátce po tom, co Boston vypadl s Floridou z play-off, jsme se s Jakubem spojili a hledali jsme ten nejrychlejší spoj do České republiky, aby stihl ještě alespoň část přípravného kempu v Brně. Jsme rádi, že s týmem už bude moct absolvovat čtvrteční rozbruslení,“ řekl Havlát s tím, že případné zapojení Chytila se Zbořilem do zápasů bude záležet na rozhodnutí trenérů.

Čeká se ještě na druhé kolo play-off

Další příslušníci početné české kolonie v Bostonu na letošní MS nedorazí. Týká se to především jednoho z nejlepších střelců současné NHL Davida Pastrňáka a rovněž jeho ostříleného kolegy Davida Krejčího. Stejně jako Tomáš Nosek se omluvili ze zdravotních důvodů.

Pozoruhodný je případ Pavla Zachy, kterému uplynulý ročník po přestupu do Bostonu poměrně vyšel. „U účasti na světovém šampionátu se omluvil z osobních důvodů,“ řekl Havlát. Zacha přitom ještě za seniorskou reprezentaci na velké akci nikdy nestartoval a v minulosti měl s vedením nároďáku poněkud napjaté vztahy.

Trenér Kari Jalonen s Havlátem teď budou ještě sledovat druhé kolo play-off NHL. „Bude samozřejmě záležet na vývoji jednotlivých sérií. Pokud to ale bude možné a bude to dávat smysl, určitě budeme s trenéry řešit případné oslovení hráčů, jejichž týmům skončí sezona po druhém kole vyřazovacích bojů,“ uzavřel Havlát.