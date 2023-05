Čeští hokejisté se na domácím mistrovství světa v příštím roce utkají v Praze v základní skupině B s Kanadou, Finskem, Švýcarskem, Dánskem, Norskem, Rakouskem a Velkou Británií. Oproti původnímu plánu si tak na základě přání organizátorů vyměnily pozice Kanada a USA. Ve skupině A v Ostravě se společně s Američany představí Švédsko, Německo, Slovensko, Lotyšsko, Francie, Kazachstán a Polsko. Informovali o tom pořadatelé.

MS v hokeji: Česko - Kanada | Foto: Profimedia

„Až do posledního zápasu letošního mistrovství světa jsme nevěděli přesné složení skupin. To rozhodl v Tampere až zápas o zlato. Jako pořadatel disponujeme možností jedné změny. Prioritou číslo jedna pro nás bylo umístění českého týmu do Prahy a Slovenska do Ostravy. V tomto směru nám ranking přinesl štěstí a nemuseli jsme tuto výměnu řešit,“ uvedl předseda organizačního výboru Petr Bříza v tiskové zprávě s tím, že druhou prioritou byl start kanadských hráčů v české metropoli.

Česká reprezentace se tak ve skupině utká s aktuálně nejlepšími zeměmi podle žebříčku Mezinárodní hokejové federace (IIHF) Kanadou a Finskem a zároveň s týmy, které ovládly poslední čtyři odehrané světové šampionáty. Kanada získala titul letos a v roce 2021, Finsko v letech 2019 a 2022.

Složení čeká na schválení

„Naše předběžná jednání s reprezentanty javorových listů jsou taková, že pokud budou hrát v našem hlavním městě, můžeme očekávat příjezd hvězd a využít tak potenciál aktuálních světových šampionů v pražské aréně. Rádi bychom divákům zprostředkovali zážitek ze sledování největších možných hvězd současného hokeje. Myslím si, že rozdělení nemohlo dopadnout pro fanoušky lépe,“ uvedl generální sekretář Českého svazu ledního hokeje Jan Černý.

Složení skupin musí ještě formálně schválit Rada IIHF, marketingový partner federace společnost Infront a oba zámořské státy.

Složení skupin MS v Česku 2024



Skupina A (Ostrava): USA, Německo, Švédsko, Slovensko, Lotyšsko, Francie, Kazachstán a Polsko.



Skupina B (Praha): Kanada, Finsko, Švýcarsko, Česko, Dánsko, Norsko, Rakousko a Velká Británie.