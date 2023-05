Roberts Bukarts (HC Vítkovice Ridera)

Utkání 40. kola hokejové extraligy: HC Vítkovice Ridera - HC Litvínov, 22. ledna 2023, Ostrava. Roberts Bukarts z Vítkovic.Zdroj: Deník/Lukáš Kaboň

Další lotyšská hvězdička, která má za sebou několik sezon v Kontinentální lize. Také Bukartsovy následující kroky vedly do české extraligy, konkrétně do Zlína, kde si jeden rok dokonce zahrál po boku svého mladšího bratra Rihardse. Vyrostl v pravého střelce s instinktem zabijáka, který sice nedokázal naplnit během krátkých štací na Spartě a u třineckých Ocelářů, nicméně jej znovuobjevil v dresu Vítkovic. Letos prožil na severu Moravy životní ročník, Rideru dotáhl po historické základní části do semifinále play-off a s klubem prodloužil spolupráci až do roku 2026.