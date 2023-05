Úvodní zkouška výběru trenéra Kariho Jalonena je tady. V pátek odpoledne zahájí program v lotyšské Rize bratrovražedný souboj mezi Českem a Slovenskem, nevšední otvírák 87. světového šampionátu. Proti národnímu týmu stojí hned na rozjezdu turnaje soupeř, kterého se rozhodně nevyplatí podceňovat. Mančaft bez svých největších hvězd, ale za to s řadou olympijských medailistů i šikovných mladíků. A touhou zase jednou vidět slavnějšího souseda na kolenou.

Český útočník David Tomášek v přípravném utkání proti Slovensku. | Foto: ČTK / Ožana Jaroslav

O tom, jak nesmírně důležitý je pro celý chod týmu hladký vstup do turnaje, už se čeští hokejisté v minulosti několikrát přesvědčili. Před rokem tuto nelehkou úlohu zvládli, tehdy se však parta okolo kapitána Romana Červenky rozehřála proti jasnému outsiderovi z Velké Británie. Nyní v Rize ovšem čeká národní tým výrazně tvrdší oříšek.

Úvodní rozpoložení českých hokejistů totiž prověří východní sousedé ze Slovenska, hned zkraje šampionátu tak lotyšská metropole uvidí pravý a nefalšovaný bratrovražedný souboj. „Trochu prestižní ten zápas asi je. Člověk pořád zná spoustu jejich kluků z extraligy,“ řekl k pátečnímu otvíráku turnaje Červenka. Derby na začátek, jak se sluší a patří!

Otevírací utkání šampionátu mezi bývalými sousedy přitom není žádnou převratnou novinkou. Pár hokejových pamětníků jistě vzpomene na úvodní duel mistrovství světa v Minsku před devíti lety, kdy čeští hokejisté přemohli Slováky 3:2 až rozhodující trefou v prodloužení. Nebýt však vyrovnávací branky Jaromíra Jágra na konci 58. minuty, mohlo být zle hned na začátku turnaje.

O čtyři roky později v Kodani se odehrál naprosto identický scénář, houževnatí a poctivě bránící svěřenci trenéra Craiga Ramseyho dlouho drželi hubené vedení 2:1, o které ovšem přišli pouhých deset vteřin před závěrečnou sirénou. Svého někdejšího spoluhráče z brněnské Komety Marka Čiliaka propálila tehdy teprve vycházející hvězdička českého hokeje Martin Nečas. A ani v prodloužení se nad Tatrou příliš nezablýsklo.

Komplex z Čechů nemáme, tvrdí Hudáček

Tentokrát čeká ostře sledované derby s nálepkou úvodního mače mistrovství třetí vendeta. V přípravě na letošní závěrečný turnaj se přitom oba celky potkaly již dvakrát. Dvojutkání v ostravské Porubě vyšlo mnohem lépe českým hokejistům, kteří porazili své sousedy 5:1 a 3:2 po samostatných nájezdech. Tím ale vlídná procházka růžovými sady definitivně končí.

Veškerá pozornost už se upíná na páteční odpoledne a utkání, ve kterém se jakékoliv papírové predikce a všemožné rozdíly mažou. Posily ze zámořské NHL, lepší bilance ze vzájemných bitev nebo třeba kvalitnější servis kustodů. Kdo ví. Třeba tohle všechno česká reprezentace má, nicméně v úvodním duelu šampionátu to nebude hrát žádnou roli. V Rize se totiž bude začínat s naprosto čistým ubrusem na stole.

A to je fakt, který může milovníkům brynzových halušek rozhodně pomoct. Minimálně co se doplnění psychické baterie v těle týče. Slováci nemají lepší individuality. Moc dobře si uvědomují, že na českou střídačku budou muset vyzrát úplně jinak. Bojovný, týmový a do posledního detailu vyšperkovaný taktický výkon. Jenom tudy povede cesta. Podobně jako před lety v Minsku či Kodani.

„Chceme vyhrát. Sice mají silný tým, ale my uděláme všechno pro to, abychom po zápase mohli být spokojení,“ řekl před utkáním novinářům slovenský útočník Libor Hudáček. „Myslím si, že se nemáme čeho bát. Většina kluků z našeho týmu je mladá, takže ten komplex z Čechů, jak to vy novináři nazýváte, neznáme,“ dodal sebevědomě.

Dravé mládí ze zámoří i řada zkušeností

Každopádně neradno podceňovat současný kádr východního souseda. Trenér Craig Ramsey se sice bude opírat o velice střízlivý počet posil ze zámoří, nicméně mladá perspektivní trojice Samuel Kňažko, Miloš Kelemen a Pavol Regenda je jednoznačně příjemným osvěžením v kabině. Navíc všichni tři jmenovaní jsou pamětníky historického bronzu z her v Pekingu.

Mami, tati, můžete přijet! Slovenští mladíci nadchli zámoří a zažijí debut v NHL

Po konci New Jersey v play-off byl navíc potvrzen rovněž příjezd nadějného obránce a dvojky uplynulého draftu NHL Šimona Nemce, který dorazí do lotyšské metropole už v sobotu. A ve hře zůstává i největší slovenská hvězda Tomáš Tatar. To už je ovšem případný scénář po skončení derby s českým výběrem.

V kádru Slovenska můžeme mimo jiné najít hned jedenáct akvizic z české extraligy, největší průvan v defenzívě národního týmu bude zřejmě vytvářet hradecký šikula Oliver Okuliar s čerstvým šampionem z Třince Liborem Hudáčkem. V zadních řadách se zase kouč Ramsey bude opírat o letošní vítkovickou symbiózu mezi Patrikem Kochem a Máriem Grmanem.

Radost slovenských hokejistů ze zisku historického bronzu na hrách v Pekingu.Zdroj: Profimedia

Držitelé olympijského bronzu však mají k dispozici také zkušené útočníky Petra Cehlárika s Markem Hrivíkem, velkou posilou je rovněž někdejší forvard Chicaga či Washingtonu Richard Pánik, jenž má po sezoně namířeno k Ocelářům do Třince. A k tomu ještě připočítejme nespočet mladých akvizic, na které si ukázal sám kanadský trenér. Otazníky tak zůstávají viset pouze v brankovišti.

Sedm bronzových medailistů z Pekingu, silný faktor Ramsey, ale rovněž pořádně zpackaná příprava na závěrečný turnaj. Slováci tak budou i pro letošek týmem překvapení. O to první se ostatně mohou postarat už v pátek odpoledne. Český výběr čeká na úvod nelehká šichta.