O životní sezoně sedmadvacetiletého rodáka z Pardubic není třeba vůbec polemizovat. Za své výjimečné výkony v nedávném extraligovém play-off si vysloužil nejen Cenu Václava Paciny pro nejlepšího borce vyřazovací části, ale rovněž pozvánku mezi domácí elitu bojující o nominaci na blížící se světový šampionát. A kde je boj, tam je zcela bez debat také Daniel Voženílek. Skromný rváč, který stihl za pouhých šedesát minut zamotat hlavu kompletně celému trenérskému sboru národního týmu.

Útočník Daniel Voženílek se stal hrdinou sobotního utkání proti Švédsku. | Foto: Jan Beneš/Český hokej

Ve čtvrtečním duelu proti Finsku plnil nevděčnou roli třináctého útočníka. Led brněnské Winning Group Areny tak třinecký forvard Daniel Voženílek pozoroval pouze ze střídačky, aniž by se jakkoliv zapojil do hry. Nedočkavý buldok zůstal protentokrát jenom v kleci. Až jej o dva dny později vypustil trenér Kari Jalonen. A na jihu Moravy se začaly dít velké věci.

Čerstvý extraligový šampion na sebe navlékl reprezentační dres a bez sebemenších obav vlétl na našlapaný výběr Tre Kronor. Bylo mu celkem jedno, kam jej trenérský sbor postaví. Stačí zadat instrukce a on to všechno splní do posledního detailu. V uplynulých týdnech se mu klaněl mistrovský Třinec, v sobotu zase žasla úplně stejně celá střídačka národního týmu.

Čeští hokejisté zdolali Švédsko. Závěr přinesl drama, za domácí zářil Voženílek

Únava z náročného play-off? Kdepak. Sedmadvacetiletý bojovník si lehce odfrknul během oslav na severu Moravy a odhodlaně vyrazil bojovat o další životní šanci. Mezi reprezentanty mu ovšem příliš času nezbývá. Na přesvědčení Jalonena a spol. má rodák z Pardubic pouze tento víkend v Brně. Už v neděli večer totiž bude oznámena finální nominace na světový šampionát, který startuje v pátek 12. května.

Daniel Voženílek oslavuje premiérovou branku v dresu národního týmu.Zdroj: ČTK / Šálek Václav

Jalonen: O Vožuchovi bude jasno večer

Nicméně lepší první dojem na realizační tým snad ani nemohl udělat. Utkání proti Švédsku si zarputilý Daniel Voženílek doslova podmanil, když se nejprve blýskl premiérovou trefou v reprezentaci, aby poté ještě připravil další dvě branky pro své kolegy ze čtvrtého útoku. Tříbodový večírek a třinecké déja-vu. Doslova. A nejlepší hráč extraligového play-off byl opět oslavován ve všech koutech hokejové republiky.

„Když jste v laufu, tak jste zkrátka v laufu. Byl nejužitečnějším hráčem vyřazovacích bojů a v úplně stejném stylu přišel rovněž do národního týmu,“ chválil sobotní vystoupení českého útočníka trenér Kari Jalonen. „Vožuch (Daniel Voženílek) je skvělý hráč do takových utkání. Věděli jsme, v čem je silný a on zase věděl o nás. Dnes si to krásně sedlo,“ těšilo jeho spoluhráče ze čtvrté formace Jiřího Černocha.

A nadšení neskrýval ani samotný hrdina s číslem 56 na zádech. „Bylo to super. Moc jsem si to užíval, ještě navíc doma a před skvělou kulisou,“ usmíval se Voženílek. Je tak velice pravděpodobné, že v podobném složení vlétne útok bojovníků rovněž do nedělního souboje proti Švýcarsku. Klíčová šedesátiminutovka, která definitivně rozhodne o osudu nominační listiny na závěrečný turnaj v Rize a Tampere.

„Mně je úplně jedno, kde budu hrát. Nepřijel jsem si tady vybírat,“ prozradil Voženílek. „Já jsem celý život zvyklý přijímat jakoukoliv roli. Kam mě trenér dá, tam se budu snažit hrát. Nechám to proto na trenérech,“ dodal autor 16 kanadských bodů v letošním play-off.

První krok mu vyšel doslova na výbornou. Pokud se však nepřehlédnutelný buldok blýskne i v prověrce s pořadovým číslem dva, není důvod opomíjet jeho jméno při výběru vyvolených borců. „Vše se dozvíte v neděli večer,“ odpovídal na dotazy zvědavých novinářů Jalonen.

Ať už nedělní duel se Švýcary dopadne jakkoliv, jedno je již předem jisté. Daniel Voženílek píše letos na jaře opravdu výjimečný příběh. Možná bude mít nakonec i svůj zdárný happyend.