Dánsko spasila nepojištěná hvězda. Posila z NHL málem nestihla úvodní zápas

Ještě v předvečer úvodního utkání dánské reprezentace na světovém šampionátu proti Maďarsku neměl tušení, jestli bude moct nakonec obout brusle a naskočit do akce. Hvězdný útočník Nikolaj Ehlers, který už osm let obléká dres kanadského Winnipegu v NHL, se totiž kvůli nedávnému zranění v zámoří málem nestihl pojistit, což by pro národ Vikingů znamenalo obrovské komplikace. S nevšedním problémem si však sedmadvacetiletý kanonýr poradil na výbornou.