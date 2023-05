Už druhým rokem je jejich účast na mezinárodních turnajích veřejným tabu. Hokejovým reprezentacím Ruska a Běloruska to ale zdá se příliš starostí nedělá. Východní velmoc je o své dokonalosti i navzdory rozpoutání krvavých bojů na Ukrajině nadále přesvědčena a natruc zbytku hokejového světa si tak ve své domovině uspořádala vlastní šampionát. Není však divu, že pozvánku na tento podivný turnaj přijali pouze sousedé z Běloruska.

Alexandr Ovečkin sedící na mantinelu. | Foto: DENÍK/Attila Racek

Když se pravý hokejový fajnšmekr zamyslí, kolik ruských hvězd působících v zámořské NHL by asi tak bylo pro letošní světový šampionát k dispozici, možná si i navzdory rostoucí nenávisti k válečnému agresorovi mírně povzdechne. Ovečkin, Kučerov, Malkin a další. Ano, tohle mohla být za normálních okolností nádherná ozdoba hokejového svátku v Rize a Tampere.

Zákaz ruských vlajek na hokejovém MS? Podlost, musíme opustit IIHF, zuří Rusové

Počkat…vlastně ne! Malinká oprava. V Petrohradu. Ruské metropoli, kde podle původních plánů mělo také proběhnout letošní mistrovství světa v ledním hokeji. A věřte tomu, že žádná ikona prohánějící se po severoamerických stadionech by si domácí šampionát nenechala ujít. Vidět souboj národního týmu proti takhle našlapané sborné by bylo pro fanoušky napříč celým hokejovým světem chtě nechtě doslova pohlazením po duši.

Jenže slovo normální už se v souvislosti s východní velmocí dávno přestalo používat. Až se z toho postupně mezi lidmi stal doslova historismus. Jakmile tamější vojska rozpoutala válku na sousední Ukrajině, otočil se mezinárodní hokej k Rusku a Bělorusku okamžitě zády. Tedy když pomineme výčet několika málo proruských příznivců v kuloárech Mezinárodní hokejové federace.

Mistrovství jako tajné randění teenagerů

Většinový názor však protentokrát (naštěstí) zvítězil. Obě výše zmíněné reprezentace byly rázem vyloučeny ze všech mezinárodních turnajů, včetně světového šampionátu, který se tak už podruhé za sebou hraje bez účasti ruských a běloruských výběrů. A stejně tomu bude i příští rok na mistrovství v Praze a Ostravě.

Ruské hokejové hvězdy z NHL tak mají minimálně dočasně utrum. Místo řádění v reprezentačním dresu si alespoň prodloužili volno před zahájením letní přípravy za oceánem, zatímco v jejich domovské krajině se v těchto dnech odehrál další světový šampionát, ovšem tak trochu připomínající tajné randění dvou stydlivých teenagerů. Turnaj, o kterém se český fanda dozví asi tak stejně jako společnost o současném dění v Severní Koreji.

Kubalík a hvězda? Hokejové MS bez nás je jako fotbal bez Brazílie, šílí Rusové

Žádným tajemstvím však není, že pozvání na tento „prestižní“ mítink přijali pouze spřátelení Bělorusové. Na konci minulého týdne už se odehrály dva vzájemné duely v ruské Tule, v obou případech se radovali Rusové. V odvetném dvojutkání pak alespoň jednou uspěli běloruští hokejisté. Na celkové vítězství v nevšedním turnaji to ale nakonec nestačilo.

„Ruský hokejový tým slaví své „opravdové mistrovství světa“, vítězství proti Bělorusku, zatímco ho trénuje syn Putinova přítele z dětství. Hrdinové, kteří chtějí pouze to, aby byl sport oddělen od politiky,“ napsal sarkasticky na adresu ruských hokejistů americký novinář Slava Malamud.

Zástupcům ruské sborné však přijde tato myšlenka vskutku povedená. „Budeme mít vlastní mistrovství světa. Budeme hrát devět zápasů, na šampionátu je obvykle utkání deset. A my to zvládneme za dva týdny,“ čepýřil se před nedávnem hlavní trenér ruského týmu Roman Rotenberg.

Taky vám to jméno něco říká? Správně, je to skutečně ten Roman Rotenberg, syn ruského oligarchy a věrného přítele prezidenta Putina, který se k trenérskému řemeslu dostal doslova jako slepý k houslím. Přesto už druhým rokem šéfuje střídačce Petrohradu, týmu z KHL.

Kam mizí Jaškin? Šéfovat mu bude Putinův nohsled, který se považuje za Mourinha

Svátek hokeje? Jak pro koho, Romane

Před nedávnem navíc kývl na další nabídku stát se koučem ruského národního týmu do 25 let, pod jehož hlavičkou sborná nastupovala na letošním „šampionátu“. A valnou většinu současného kádru tvoří jeho svěřenci z kabiny Petrohradu. Žádné Ovečkiny nebo Malkiny tam rozhodně hledat nemusíte.

„Dali jsme dohromady nejsilnější tým a věřím, že to bude svátek pro fanoušky. Dokážeme, že jsme světovou jedničkou,“ dodal s bohatou dávkou sebevědomí Rotenberg.

No, svátek. Jak se to vezme. Tři tisíce rádoby aplaudujících fanoušků a pohled do lóží na chlácholící se ruskou a běloruskou smetánku nejspíš úplně nenadchne. Tedy alespoň normálně smýšlejícího fanouška nejrychlejšího kolektivního sportu na světě.

I přesto už se mohou na východě opět plácat po zádech. A ke zlatým medailím nakonec nepotřebovali ani konkurenci zbytku světa. Co takhle nějaké česko-slovenské mistrovství?