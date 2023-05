Tak trošku po vzoru kamaráda a spoluhráče z Reginy Connora Bedarda si vzal na vlastní polovině puk, přejel celé hřiště a nekompromisně rozhodl v prodloužení. Stanislav Svozil válí i na kolečkách, v rámci inline hokejové extraligy takto vystřelil týmu Přerova zatím poslední výhru. „Už to bylo dlouhé, tak jsem si řekl, že to trošku urychlíme a ukončíme. Vyšlo to,“ smál se po zápase.

Stanislav Svozil slaví gól v dresu inline hokejistů Přerova | Foto: Deník/Ivan Němeček

Nedávno shodou okolností prolétla hokejovým světem zpráva, jak na kolečkových bruslích opět září i očekávaná jednička draftu NHL. O své společné druhé hokejové vášni Bedard se Svozilem dobře vědí a baví se o ní.

„Já jsem mu říkal, ať za mnou přijede v létě do Přerova a zahrajeme si spolu. Prý asi ne, že má inline v Kanadě a ještě musí trénovat. Takže spíš ne,“ zasmál se odchovanec Zubrů.

Opravdová megastar tedy letos inline hokejistům Přerova k obhajobě titulu mistra republiky nepomůže, i tak ale Night Birds mají ve svém středu zajímavá jména v čele se Svozilem. „Říkal jsem, že letos nechci a mám toho teď celkem dost. Ale nakonec, když se naskytne volný čas, rád si půjdu zahrát,“ usmál se 20letý bek Columbusu.

„Debut v NHL? Vyskočil jsem z postele“

Velký sen zahrát si nejslavnější hokejovou ligu světa se mu splnil už v závěru uplynulé základní části, kdy Blue Jackets chtěli vyzkoušet několik nováčků. A z juniorské WHL pro zápasy s Pittsburghem a Buffalem povolali i Bedardova parťáka z Reginy, která zrovna vypadla z play-off.

„Další den jsem se chtěl vyspat. Někdy v osm ráno jsem měl devět zmeškaných hovorů. Na ten desátý už jsem se vzbudil a vzal ho,“ popisuje Stanislav Svozil.

Co v telefonu zaznělo?

„Čau, Stando. Mám pro tebe parádní zprávu, zahraješ si NHL!“

Pohádka rodáka z Přerova a bývalého obránce brněnské Komety napsala další kapitolu. „Vyskočil jsem z postele, byl jsem šťastný, je to splněný sen. Další den jsem letěl do Columbusu, šel na trénink a pak jsme měli rovnou zápas,“ zavzpomínal Svozil.

Na debut proti Pittsburghu stihli dorazit i Standovi rodiče, kteří tak mohli sledovat tradiční rituál pro nováčky. Svozil šel na led jako první a musel obkroužit představovací kolečko ve třetině Columbusu. „Člověk je nervózní. Ale nebylo to nic strašného. Protože jsme na to nováčkovské kolo byli čtyři, určitě jsem se cítil líp, než kdybych tam jezdil sám,“ připomněl, že nebyl jediným debutantem.

Lepší vstup do NHL si obránce těžko mohl přát. K vítězství 3:2 po prodloužení přispěl asistencí na gól na 2:2. „První třetina byla na rozkoukání. Z juniorky do mužského hokeje a nejlepší ligy je to celkem skok. Pak už to bylo dobré,“ popsal své pocity.

„Tohle léto je důležité“

Zatím mu tedy v kolonce startů v nejslavnější lize světa svítí dvojka. Další zápasy by ale klidně mohl přidat už v další sezoně. „Určitě, ale nechci se dívat takto dopředu. Tohle léto je pro mě strašně důležité a musím se připravit na další ročník,“ má jasno stříbrný medailista z šampionátu dvacítek.

Také zpětná vazba od zástupců Blue Jackets byla velice pozitivní. „Po mé sezoně byli nadšení. Mají teď ode mě určitě vyšší očekávání. Je toho víc, co potřebuju dopilovat, ale hlavně bych měl zesílit a nabrat svalovou hmotu. Podle toho uvidíme, jak to dopadne,“ říká třetí nejproduktivnější základní části WHL.

Celkově nasbíral Svozil v sezoně v 63 duelech fantastických 91 bodů (15+76). Hodně mu samozřejmě pomáhala souhra s Bedardem, hlavně v přesilovkách.

Na tu už ale spoléhat nemůže, těžko říct, co by se muselo stát, aby Chicago Blackhawks nevybrali v draftu jako číslo jedna kanadský zázrak z Reginy.

„Na Chicago jsem se ho neptal. Pro něj je to ale jedno. Když si to vezmete, všichni tam vědí, že tenhle kluk změní chod celé organizace. V Chicagu už kvůli němu vyprodali lístky na celou sezonu. Budou tam tím zase žít díky jednomu super klukovi,“ vykládá Stanislav Svozil.

Najdou se i tací, kteří nevěří, že sedmnáctiletý postavou drobnější centr se v NHL okamžitě stane hvězdou. Svozil mezi ně ale nepatří. „Bude to pro něj taky skok, ale myslím, že to zvládne. Nebude tak produktivní jako v juniorce, ale bude mít dobrou první sezonu,“ má český obránce jasno.

Uplynulý světový šampionát a neúspěch českého týmu ve čtvrtfinále s USA otevřel debaty o práci finského trenéra Kariho Jalonena či jeho nominaci.

Například Jakub Lauko veřejně zmiňoval právě Svozila, který dle něj neměl ve výběru pro světový šampionát chybět. Nakonec Svozil odehrál jen 14 minut v utkání Euro Hockey Challenge proti Rakousku.

„Samozřejmě, že to trošku mrzí. Na druhou stranu tam bylo strašně moc hráčů, které trenéři chtěli ještě vidět a zkontrolovat. Prostor museli dostat všichni. A všichni se chtějí co nejvíc ukázat. Mrzí to, ale nic s tím neudělám, to je volba trenérů,“ pokrčil Stanislav Svozil rameny.

„Byl jsem šťastný za to, že jsem tam vůbec mohl být, i překvapený. Byla to parádní zkušenost a motivace do další práce, i když mě mrzelo, že jsem se nedostal dál. Jsem ale mladý, mám to vše před sebou,“ uzavřel pozitivně.