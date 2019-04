Řidiči zmožení únavou bourali u Lužné a v Jablůnce. Při kolizích se zranili tři lidé, škoda dosáhla téměř tři čtvrtě milionu korun.

První nehoda se stala v pátek 12. dubna krátce před polednem. Dvaadvacetiletý řidič ze Vsetínska jel vozem Audi po silnici I/57 od Lužné k Valašské Polance.

„Po rovném úseku před pravotočivou zatáčkou vyjel vlevo mimo silnici. Urazil zábradlí mostku a narazil do svahu. Auto se převrátilo na střechu a nepatrně vyhnulo telefonní sloup. Příčinou vyjetí mimo silnici byl pravděpodobně mikrospánek řidiče,“ popsal policejní mluvčí Vladislav Malcharczik.

Řidič utrpěl zranění, které si vyžádalo převoz do nemocnice. Dechová zkouška byla negativní. Škoda na autě činí 140 tisíc korun, na sloupu, mostku a dopravním zařízení dalších 28 tisíc korun.

V neděli 14. dubna před půl čtvrtou odpoledne vjížděl do Jablůnky ve směru od Vsetína jednačtyřicetiletý řidič z Ostravy.

„S vozem Subaru vjel na pravou krajnici, poškodil dopravní značku a vjel do příkopu, kde narazil do betonové propusti. Náraz auto vymrštil a to skončilo v oplocení u vjezdu u silnice,“ vylíčil Malcharczik.

Řidiče i jeho o dvacet let staršího spolujezdce převezli zdravotníci se zraněními do nemocnice. I v tomto případě byla dechová zkouška negativní. Škoda na autě dosáhla půl milionu korun. Další škoda na oplocení, dopravní značce a propusti je celkem 33 tisíc korun.

„Příčinou této nehody je opět mikrospánek řidiče,“ poznamenal policejní mluvčí.