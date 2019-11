Osobní auto v kolejišti zastavilo v pondělí večer provoz na železniční trati z Plzně na České Budějovice.

Ilustrační foto. | Foto: archiv

Provoz na železniční trati na České Budějovice zastavila v pondělí po 19. hodině nehoda. V kolijišti zůstalo po pádu z mostu osobní auto. "Podle prvotních informací se mladý řidič s vozem dostal při jízdě od Božkova k Částkově ulici do neřízeného smyku, vyjel mimo vozovku, prorazil zábradlí a spadl z mostu v Sušické ulici do kolejiště. Vůz dopadl na střechu, jeho posádku si převzali do péče záchranáři," uvedla mluvčí policie Veronika Hokrová. "Muže a ženu ve věku 18 let jsme transportovali se středně těžkými zraněními do nemocnice. Byli při vědomí," informoval Vítězslav Sladký ze záchranné služby. Řidič před převozem absolvoval dechovou zkoušku na přítomnost alkoholu s negativním výsledkem.