Podle policejní mluvčí Petry Potočné nebyl při incidentu nikdo zraněn. „Autobus jel ve směru na Prahu. Hmotná škoda byla vyčíslena na 100 tisíc korun na autobusu a 50 tisíc korun na osobním voze,“ uvedla policejní mluvčí.

Podle dostupných informací si řidička auta šla domů pro věci do práce a když přicházela k vrátkům domu, uslyšela velkou ránu. To byl právě náraz utrženého kola do jejího vozu, do nějž se za pár vteřin chystala nastoupit. Může tak mluvit o velikém štěstí.

Proč se autobusu kolo utrhlo, zatím není jasné. Podle vyjádření armády byl autobus součástí agentury logistiky v Kostelci nad Labem a nedávno prošel prohlídkou. Uvnitř měli při nehodě sedět dva vojáci. Ani jim se naštěstí nic nestalo.