K nehodě tří motorkářů došlo na 60. kilometru dálnice D1 u obce Keblov na Benešovsku v sobotu 6. května po 14. hodině. Na místo ihned vyjela posádka záchranářů včetně vrtulníku. Jeden z řidičů byl s vážným zraněním transportován vrtulníkem do nemocnice. Dálnice ve směru na Prahu byla po dobu záchranné akce uzavřena.

Ilustrační foto. | Foto: Deník / Karel Pech

Podle policejní mluvčí Michaely Richterové jela po dálnici skupinka dvanácti motorkářů. Cestu jim ale zkřížila pneumatika ležící na vozovce, které se tři řidiči motorek nestačili vyhnout a spadli.

Někteří z motorkářů měli na svých strojích znak ruského motorkářského klubu Noční vlci.

„Na místě jsme měli dvě záchranářské a jednu lékařskou posádku. Operační středisko vyslalo i vrtulník. Do péče jsme převzali tři zraněné. Jedna osoba s poraněním pánve byla letecky transportována do motolské nemocnice. Druhá osoba má poraněný kotník a loket a třetí osoba má poraněné koleno a bérec. Tito dva řidiči byli po ošetření převezeni sanitkou do vinohradské nemocnice," sdělila mluvčí záchranné služby Monika Nováková.

Na D1 u Čestlic se srazila dvě nákladní auta. K nehodě letěl i vrtulník

Dopravní policie na místě prošetřuje okolnosti dopravní nehody.