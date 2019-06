Se zraněním ho záchranáři převezli do nemocnice. Celková způsobená škoda na vozidle činí předběžně asi patnáct tisíc korun.

"Muž jel v osobním vozidle ve směru od Malenovic do Otrokovic. Po odbočení z vedlejší silnice na hlavní silnici vedoucí do Otrokovic vjel nejprve do jízdního pruhu určeného pro autobusy, v němž chvíli pokračoval v jízdě rovně, ale moc dlouho se mu rovně jet nepodařilo. Po chvíli vyjel z jízdního pruhu mimo vozovku a narazil do sloupu veřejného osvětlení. Přivolaní záchranáři muže nejprve ošetřili na místě. Policistům se bohužel nepodařilo zjistit, kolik alkoholu koluje v organismu řidiče, protože při provedení dechové zkoušky zřejmě vlivem značné podnapilosti usnul," uvedli policisté.

Dodali, že množství návykové látky v těle, rozsah, charakter a závažnost zranění řidiče tak určí až lékařské vyšetření.