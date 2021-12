Řidiče autobusu museli hasiči vyprostit. Záchránáři na místě ošetřili šest zraněných. Jednoho s těžkým zraněním odvezla sanitka do nemocnice v Liberci a čtyři s lehkým zraněním do Jičína, šestý zraněný převoz nepotřeboval. ČTK to řekl mluvčí záchranné služby Michael Georgiev.