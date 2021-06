Záchranáři převezli zraněné do nemocnic. Čtyřproudová komunikace byla čtyři hodiny uzavřená.

Nehoda se stala ve 23:20 v městské části Komín v Kníničské ulici nedaleko komínské vozovny. "Autobus z dosud nezjištěných příčin vyjel mimo komunikaci a naboural do sloupu elektrického vedení. Pracujeme s několika verzemi, z nichž jsou dvě takové, že roli mohla hrát zdravotní indispozice řidiče, popřípadě technická závada," uvedl Vala.

Dechová zkouška u řidiče nebyla na místě možná, patřil mezi zraněné. Odběry provedla až potom nemocnice. Vala uvedl, že škoda po nehodě je předběžně vyčíslena na 3,25 milionu korun.



Mluvčí dopravního podniku Hana Tomaštíková uvedla, že kloubový vůz na lince 98 mířil do Bystrce a Žebětína. Podle materiálů a informací, které má Dopravní podnik města Brna, jde s největší pravděpodobností o zdravotní indispozici řidiče. "Vyvineme maximální úsilí, abychom okolnosti nehody co nejdříve zjistili. Zatím nic nenasvědčuje tomu, že by se jednalo o technickou závadu na vozidle. Tento incident nás velmi mrzí a nejvíce si přejeme, aby cestující i náš řidič byli brzy v pořádku," řekla Tomaštíková.

Kloubový autobus Solaris z roku 2016 pracovníci dopravního podniku převezli do vozovny v Medlánkách, kde bude k dispozici pro vyšetřování. Autobus byl podle dopravního podniku v dobrém technickém stavu, prochází pravidelnými technickými prohlídkami.

Řidič autobusu podle mluvčí u brněnského dopravního podniku pracuje 27 let, noční linky řídí dlouhodobě. Prochází pravidelnými zdravotními prohlídkami a školeními, před nástupem na směnu podle mluvčí splňoval všechna zákonná nařízení týkající se nezbytného odpočinku. Podle prvních dostupných informací z vozu nepřekročil povolenou rychlost, uvedla mluvčí.



V autobusu cestovalo kolem 30 lidí. Mluvčí záchranné služby Michalea Bothová řekla, že operátoři vyslali na místo sedm prostředků, pomáhaly také dvě převozové sanitky. Postarali se o 11 zraněných, ve třech případech šlo o zranění těžká.

"Pacienty jsme po ošetření převezli do brněnských nemocnic k další péči," uvedla Bothová.

Na místě pomáhali i hasiči, mimo jiné i s vynášením zraněných z autobusu. Čtyřproudová komunikace byla čtyři hodiny uzavřená.