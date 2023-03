Lidé, kteří často projíždějí kolem rybníka v místní miřetické části Švihov, dobře znají ostrou zatáčku. Ve čtvrtek časně ráno jí projížděl i devětačtyřicetiletý šofér tatry Jiří Slavík, který se sypačem ošetřoval silnice pokryté ledovkou. Nebýt jeho rychlé reakce, pod hladinou švihovského rybníka by řidič osobního auta nalezl smrt.

Jiří Slavík zachránil lidský život | Foto: M-Silnice Chrudim

Jiří Slavík žije Synčanech, je zaměstnán u chrudimského závodu firmy M-Silnice. Kam ho dispečink v Hlinsku pošle, tam jede bez ohledu na to, jaká je hodina. Ve čtvrtek projížděl kolem švihovského rybníka ve směru od Miřetic před půl čtvrtou hodinou ráno, ještě byla tma.

„Když jsem byl před zatáčkou, v levém zrcátku jsem zahlédl nějaké světýlko. Zastavím, otočím se v kabině a říkám si: vždyť to je auto a jede rovně! Začal jsem couvat k rybníku a viděl jsem vůz, který plaval na hladině. Tam bude asi mělko, napadlo mě hned, takže to nebude až takové drama. Vzal jsem mobil a zavolal o pomoc záchranáře,“ popisuje.

Potápím se v autě, neumím plavat, volal hasičům řidič v Miřeticích. Pomohl sypač

Jenže věci dostaly rychlý spád, nastala scéna jako z filmu - voda hlasitě zabublala a auto se začalo rychle potápět.

Ozval se křik: pomoc, pomoc! Skočil jsem do vody, to už zmizelo auto pod hladinu, jen mu po vodou svítila světla. Trvalo tak pět vteřin a viděl jsem, jak se nad střechou objevila hlava. Ptám se toho chlapa: jsi tady sám? A on že ano, ale neumí plavat. Vzal jsem ho tedy za rameno a vydal se s ním ke břehu. Nikdy jsem to nedělal, dvakrát mi sjel pod vodu, ale podařilo se,“ pokračuje zachránce.

Utopené auto v MiřeticíchZdroj: HZS Pardubického kraje

Co se muži, který ráno rozvážel po vesnicích noviny, přihodilo, že nevjel do zatáčky a zamířil si to rovně přímo do rybníka, Jiří Slavík netuší. „To musí vědět jen on, neptal jsem se ho,“ krčí rameny.

Když se oba muži dostali do bezpečí, z dálky už se ozývaly sirény. Usedli na chvíli do náklaďáku a čekali na příjezd hasičů. Ti jim dali termoprádlo a další suché oblečení, protože byli silně podchlazení. Následoval převoz do Pardubické nemocnice, která poskytla kromě vyšetření i horký nápoj k zahřátí.

Ojedinělý čin

Jiří Slavík se vrátil pro tatru a dovezl ji do sídla hlineckého dispečinku. Co se stalo, nemohl v práci oznámit, protože jak skočil do vody, do telefonu se mu dostala voda a porouchal se. Ale zprávy se šíří velmi rychle, takže se o záchraně života dozvěděl i ředitel oblastního závodu společnosti M-Silnice Lukáš Horčík.

„Je to hrdina, právě jsem mu poděkoval. Jde o ojedinělý čin, který si zaslouží ocenění,“ říká ředitel. Na otázku Deníku, zda se ve Slavíkově výplatě objeví prémie, odpověděl souhlasně.

Hrdinský čin si ale zaslouží i odměnu nemateriální. Slavík by tak mohl získat Cenu Michala Rabase. Ta se mimo jiné uděluje občanům za záchranu života, zdraví nebo dalších významných hodnot.

OBRAZEM: Malý chlapec uvízl v bubnu pračky. Vyřezat ho museli hasiči

Cenu lze udělit jak za mimořádné zásluhy při dosažení pokroku v ochraně zdraví, tak i za mimořádné zásluhy při předcházení, řešení a odstraňování následků mimořádných událostí ohrožujících život, zdraví nebo jiné významné hodnoty. „Nyní už jsou nominace uzavřeny, ale v příštím roce by to možné bylo,“ řekl Deníku mluvčí Pardubického kraje Dominik Barták.

Dostane prestižní cenu?

Jiří Slavík by se mohl dočkat i další prestižní ceny, a to ocenění profesionálních hasičů. „Medaile se udělují každoročně, je to jedna z nejvýznamnějších a nejslavnostnějších událostí Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje. Dostávají je stateční a výjimeční lidé, osobnosti, které se svými výjimečnými činy zasloužily o záchranu lidských životů, ale i o lepší fungování hasičského záchranného sboru,“ potvrdila mluvčí ředitelství HZS Pardubického kraje Vendula Horáková.