Dlouho, ještě velmi dlouho bude mít starostka Perninku Jitka Tůmová před očima obrázek tragédie a lidského utrpení, který se jí naskytl po úterní srážce dvou vlaků poblíž této obce. Ona sama na místo srážky vlaků dorazila v době, když už zraněné odnášeli k vrtulníkům a do sanitek na nádraží v Perninku.

Střet dvou osobních vlaků u Perninku na Rokycansku. | Video: Deník / Roman Cichocki

"Je to strašné neštěstí a chtěla bych vyjádřit upřímnou soustrast rodinám obětí i zraněných lidí. Vím, že to pro ně, i pro všechny cestující ve vlaku bude nyní velmi těžké. Já jsem tak velkou záchrannou akci zažila poprvé a musím vzdát hold všem záchranářům, profesionálním i dobrovolným hasičům a také místním lidem, kteří pomáhali zachraňovat životy. Každý věděl co má dělat, nikdo nepanikařil a rychle se snažili zraněným pomoci. Odvedli obrovský kus práce," uvedla s poněkud roztřeseným hlasem starostka.