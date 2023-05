Zaseklá ruka v sedačce v kině si vyžádala v neděli odpoledne zásah královéhradeckých hasičů. Do obchodního centra Futurum přijeli s hlášením, že dítěti uvízla ruka v nápojovém automatu. Nakonec se ukázalo, že chlapec má zaseklou ruku v držáku nápojů v sedačce v kině.

„Po chvíli mu začaly prsty na ruce otékat a nešly vytáhnout. Personálu se podařilo plastový držák ze sedačky vyjmout a dítě i s tatínkem vyvedli z promítacího sálu,“ popisuje trochu kuriózní zásah mluvčí hasičů Martina Götzová.

Plastový držák pak hasiči rozstřihli přímo na ruce a chlapce vysvobodili aniž by bylo nutné přerušit promítání filmu. „Na místě byla pro jistotu také záchranka, ale ošetření nateklých prstů od zdravotníků nebylo potřeba,“ dodává Martina Götzová.

O tom, zda chlapec film v kině dodíval do konce, už hasiči nevědí.

Kuriozní událost se okamžitě stala virální. „Zajímalo by mě, co to bylo za film, abychom na něj náhodou nešli, evidentně nebyl nic moc. Hasiči jako obvykle nezklamali,“ vzkázala záchranářům na Facebooku pisatelka Ivana Adamcová.