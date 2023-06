Ve čtvrtek odpoledne došlo v Havířově-Šumbarku ke kolizi mladého cyklisty s policejním vozem.

Ilustrační foto. | Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Dvanáctiletý chlapec zde na sídlišti v Moravské ulici vjel policejnímu vozidlu do cesty, a ačkoliv to okamžitě zastavilo, chlapec do něj stejně najel.

„Můžeme potvrdit, že kolem půl šesté odpoledne se v Havířově stala dopravní nehoda mezi služebním vozem policie a nezletilým cyklistou, který musel být transportován do nemocnice. Okolnostmi nehody se nyní zabývají dopravní policisté,“ uvedla policejní mluvčí Kateřina Kubzová.

Podle serveru Polar poskytli první pomoc zraněnému chlapci do příjezdu záchranářů sami policisté, kteří seděli v autě.

„Chlapec utrpěl poranění hlavy s otřesem mozku. K vyšetření byl převezen do Fakultní nemocnice Ostrava,“ informoval mluvčí ZZS MS kraje Lukáš Humpl.