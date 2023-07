Mluvčí brněnských nemocnic, ve kterých o většinu zraněných pečují, pro Deník přiblížili, s jakými obtížemi se v tomto směru mimo svoji práci zdravotníci museli potýkat. Doslova mix národností přijali v pondělí odpoledne v Úrazové nemocnici a v Nemocnici Milosrdných bratří. „U nás byli cizinci všichni. Neošetřovali jsme ani jednoho Čecha. Prioritně jsme komunikovali anglicky, což bohužel všichni zranění neuměli. Vypomáhal nám také veškerý personál, využili jsme i kolegů z Ukrajiny nebo těch, co hovoří rusky. V úrazovce jsme měli Arabku, dlouhou dobu jsme nevěděli ani její jméno. Naštěstí se s ní nakonec domluvil jeden z našich lékařů,“ vyprávěla mluvčí nemocnic Andrea Šromová.

Pojišťovny po havárii účastníkům nehody pomohou, říká specialista

Profesionálních tlumočníků a překladatelů tedy zdravotníci nevyužívali. Co jim naopak ulehčilo mnohdy složité dorozumívání, byly moderní technologie. Například překladač společnosti Google. „Pokud to nejde mezinárodním jazykem angličtinou, využívali naši zaměstnanci posunky, nebo častěji moderní technologie. V současné době není problém využít třeba internetový překladač,“ uvedl mluvčí svatoanenské nemocnice Jiří Erlebach.

Totéž zmínila i mluvčí bohunické Fakultní nemocnice Veronika Plachá. „Překladač je spolehlivý. Buď zdravotníci, nebo pacienti, napíší nebo namluví, co chtějí přeložit. Dá se to zvládnout. Většinou umějí alespoň pár slov anglicky. Například s pacientkou z Nepálu nebyla potíž, anglicky komunikuje dobře. Stejně tak jsme se nakonec dohovořili i s pacientem z Bulharska. Díky ruskoukrajinskému lékaři, kterého máme v nemocnici na stáži,“ prozradila Plachá.

Příčiny havárie autobusů na D2 před Brnem? Ve hře jsou kolony i řidičská únava

Zmínila například, že členové Emergency Medical Team, kteří vyrážejí na humanitární mise do zahraničí kupříkladu do míst zasažených živelnými katastrofami, využívají ke komunikaci speciální kartičky. „Pacientům pak vše názorně ukazují. Nicméně my takové v nemocnici nemáme. Podle všeho bychom je ale v budoucnu také mít měli,“ doplnila Plachá.

Mluvčí se shodli, že potíž s dorozuměním nebyla až tak ze strany lékařů a zdravotního personálu, jako spíš ze strany pacientů. „Všichni lékaři zpravidla umějí anglicky. Ale pokud k nám přivezou pacienty, kteří neumějí jiný jazyk než ten svůj rodný, a ještě je to například arabština, musíme se snažit, jak umíme,“ poznamenala Šromová.

Právě komunikace byla dle jejích slov problémem fatálním. „Nakonec jsme to zvládli, ale když nám přivezli k Milosrdným bratrům dvaadvacet cizojazyčných pacientů, způsobilo to problémy. Naštěstí nám hodně s komunikací pomohli i hasiči. Přišla i překladatelka cestovní kanceláře, jejíž autobus havaroval. Ovšem uměla pouze anglicky,“ pokračovala Šromová.

Havárie autobusů na dálnici D2 u Brna: mrtvý řidič a 76 zraněných lidí

Zcela speciální pak byla komunikace se třemi hospitalizovanými dětmi v Dětské nemocnici. „Tady to ani nebylo tolik o porozumění, jako spíš o navození příjemného pocitu, bezpečí a o nastolení důvěryhodného hlasu. U dětí, i když nerozuměly, jsme nápodobou a ukazováním dokázali docílit toho, aby pochopily. Jedna malá pacientka je například z Ukrajiny. Protože u nás pracují uklízečky z Ukrajiny, pokaždé si za ní některá přijde popovídat. To určitě také pomáhá,“ popisovala mluvčí Plachá.

Zdroj: Policie ČR

Nejmenší potíží jsou podle mluvčích nemocnic jazyky evropské. „Anglicky, německy, španělsky, francouzsky nebo italsky většinou někdo hovoří. Ani s ukrajinštinou není nyní potíž,“ vyjmenovala Plachá.

Potíže skrz jazykovou bariéru pocítili i policisté. „Složité to bylo často se ztotožněním lidí. Někteří měli doklady v zavazadlech, které ale neměli u sebe. Bylo to opravdu náročné, národností bylo hodně. Ale zvládli jsme to,“ řekl mluvčí jihomoravských policistů David Chaloupka.