K první nehodě došlo okolo 14. hodiny. Ke druhé kolizi zhruba o dvacet minut později. „Při první nehodě byl lehce zraněn jeden člověk a převezen na dovyšetření do kladenské nemocnice. Při druhé nehodě se zranili tři lidé," potvrdila mluvčí středočeských záchranářů Monika Nováková. Jeden člověk byl ošetřen a ponechán na místě. Další dva utrpěli středně těžká poranění, a to úraz hlavy a pohmožděný hrudník. „Ti byli sanitou rovněž převezeni do kladenské nemocnice,“ doplnila mluvčí.