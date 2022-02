Stř. Čechy: Z důvodu dopravní nehody osobního vozu s nakladním na 42km dálnice D1 ve směru na Prahu jsme právě uzavřeli oba jízdní pruhy. Probíhají záchranné práce složek IZS nehodu dokumentuje dron, na misto letí i vrtulník LZS. #policiestc pic.twitter.com/WQcDotq5aJ — Policie ČR (@PolicieCZ) February 22, 2022

Oba pruhy jízdního pásu dálnice ve směru na Prahu zůstaly po nehodě uzavřeny déle než dvě hodiny. Kamiony se zastavily, osobní auta policisté směrovali do levého pruhu a odkláněli na exitu 49 přes Vlašim. I tak se vytvořila dlouhá kolona spojená s citelným zdržením.

Chodce na dálnici D1 srazil projíždějící řidič

Hodinu po poledni kamion z místa tragédie odjel a také osobní auto převzala do péče odtahová služba. V tomto případě ke zrychlení uvolněné průjezdu nepomohlo ani uplatnění telemetrie k dokumentaci místa nehody – tedy její mapování za pomoci dronu. Původně Centrum dopravních informací operačního odboru policejního prezidia odhadovalo, že dopravní komplikace by mohly trvat až do 14.45 hodin.