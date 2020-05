Na místo také vyjela lezecká skupina profesionálních hasičů z děčínské stanice a také několik hlídek PČR. Po příjezdu bylo zjištěno, že došlo k pádu ženy asi z pětimetrové výšky.

Hasiči zraněnou osobu předali do péče záchranářům a pomohli s jejím transportem do sanitního vozu. Prokop Voleník, mluvčí krajských záchranářů událost potvrdil s tím, že žena byla převezena s lehčím zraněním do nemocnice. Na místě byla početnější skupinka lidí, událost si převzala k došetření PČR.

Tomáš Straka