Na místě byl i další chlapec, který po pádu svého kamaráda do studny ihned běžel k nedalekému domu, kde vše řekl tamním obyvatelům. Ti okamžitě volali na tísňovou linku.

"Chlapci ve studni se podařilo vytáhnout se nad hladinu vody a držel se uvnitř studny trubky až do příjezdu hasičů. Jednotka ze stanice Aš se na laně spustila do studny za chlapcem, zajistila ho do záchranného prostředku a na laně vytáhla ze studny ven. Prochladlého chlapce si převzala posádka záchranné služby. Záchranná akce trvala od nahlášení na tísňovou linku k vyproštění chlapce třináct minut," řekl mluvčí hasičů Martin Kasal.